VIABUY unisce carta e conto in un'offerta imperdibile

Tra le diverse soluzioni all’avanguardia attualmente disponibili per ciò che riguarda i conti corrente online, VIABUY è indubbiamente una delle migliori, soprattutto perché mette a disposizione in un’unica soluzione una carta e conto.

Già il fatto che la carta prepagata opera sul circuito MasterCard e possiede un IBAN lussemburghese e tedesco è sinonimo di affidabilità ed efficienza.

Grazie all’IBAN si possono inviare e ricevere bonifici bancari e chiedere l’accredito diretto dello stipendio o della pensione.

Inoltre, con la carta VIABUY è possibile prelevare denaro presso gli ATM italiani e di tutto il mondo.

VIABUY, una carta e conto inaspettata

È importante chiarire un concetto, che spesso mette manda in confusione gli utenti.

VIABUY non è una carta di credito ma una carta e conto prepagata che non consente di andare sotto col saldo e accumulare debiti.

Quindi, non c’è una linea di credito come nelle carte di credito, ma si può soltanto usare la disponibilità che si ha in un dato momento.

Per quanto riguarda l’apertura del conto, basta accedere a questa pagina e in soli 8 minuti la procedura verrà completata.

A distanza di qualche giorno la carta verrà inviata all’indirizzo inserito in fase di apertura.

L’aspetto interessante della carta VIABUY è che consente un minimo di personalizzazione. Infatti, durante la fase di apertura conto, si potrà scegliere tra la carta colore oro o la carta colore nero.

Entrambe portano sopra in rilievo i numeri proprio come se fosse una carta di credito. Le funzionalità, ovviamente, sono identiche.

La carta VIABUY è la soluzione ideale sia per chi non vuole avere rapporti con le banche tradizionali e sia per chi attualmente è considerato moroso o cattivo pagatore.

Anche i possessori di partita IVA possono richiedere VIABUY. Devono soltanto dimostrare di essere titolari di un’attività commerciale, di un’azienda o di essere un libero professionista.

