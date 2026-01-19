Viaggi all'estero? Con l'eSIM Airalo stop al roaming e niente SIM locale

Restare online quando si è all’estero non deve più essere complicato né costoso. Airalo nasce proprio per chi viaggia spesso o sta organizzando una partenza fuori dai confini nazionali e vuole evitare le tariffe elevate del roaming o la ricerca di una SIM locale.

Grazie alle eSIM digitali offerte dalla piattaforma, è possibile ridurre la spesa fino al 90% rispetto alle soluzioni degli operatori tradizionali, attivando tutto direttamente dall’app in pochi minuti. Per dare uno sguardo ai piani disponibili basta andare sul sito di Airalo.

Perché scegliere le eSIM Airalo

Con Airalo puoi dire addio ai problemi più comuni durante i viaggi internazionali: costi imprevedibili, connessioni instabili, hotspot di fortuna o reti Wi-Fi pubbliche poco sicure.

Il servizio mette a disposizione eSIM utilizzabili in oltre 200 destinazioni nel mondo, permettendo di scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze: un singolo Paese, un’area geografica più ampia oppure un piano globale.

L’utilizzo è estremamente intuitivo. Basta:

Andare sul sito di Airalo e acquistare il piano in linea con le proprie esigenze;

Scaricare l’app;

Selezionare la destinazione;

Scegliere il piano dati più adatto (alcuni includono anche chiamate e SMS);

Installare la eSIM seguendo le istruzioni guidate.

In pochi passaggi il profilo è pronto e si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione, senza ulteriori configurazioni.

Airalo offre così una soluzione flessibile, pratica e conveniente, pensata per adattarsi a ogni tipo di viaggio. Un modo semplice per restare sempre connessi a Internet, risparmiando e viaggiando in totale tranquillità, ovunque ci si trovi.