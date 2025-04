Viaggi di frequente all'estero? Prova l'eSIM di Saily con il 5% di sconto

Sei una persona che viaggia spesso e hai bisogno di un piano GB pratico e conveniente per navigare in Internet e comunicare con le app di messaggistica? La soluzione migliore è Saily, app eSIM creata dalla stessa azienda di NordVPN.

Grazie a una soluzione di questo tipo, non dovrai più preoccuparti dei costi esosi del roaming o cambiare SIM una volta arrivati a destinazione. Ti basta andare sul sito di Saily, scaricare l’app e attivare il QR code non appena giunti a destinazione: la connessione avverrà immediatamente. Approfittane ora che c’è il 5% di sconto su tutti i piani da 10 e 20 GB.

Resta online ovunque tu vada con Saily

Le comodità di avere una SIM virtuale al posto di una tradizionale sono tante. Oltre ad evitare i costi di roaming, acquistando una eSIM come quella di Saily non dovrai più recarti in negozi all’estero per comprare una SIM locale, e non dovrai inserirla nel tuo dispositivo dal momento che è virtuale. Senza contare che con un supporto fisico il rischio di perderlo o danneggiarlo, specialmente durante gli spostamenti da un posto all’altro, è alto.

Saily mette a disposizione piani da 1 GB per una settimana fino a 100 GB validi per 6 mesi. Le tariffe variano da Paese a Paese. Un esempio: se devi recarti in Thailandia, puoi avere 10 GB validi per 30 giorni al prezzo di 10,99$. A cui devi poi togliere il 5%, quindi un ulteriore risparmio.

Altro aspetto ottimo è che Saily è molto attenta alla sicurezza: attivando il “Blocco degli annunci” e la “Protezione web“, due funzionalità incluse nelle impostazioni eSIM, potrai proteggerti da tracker e annunci. Così potrai:

Navigare senza distrazioni ;

; Risparmiare sui dati mobili ;

; Aumentare la velocità di navigazione.

Vai sul sito di Saily e scegli il piano eSIM più adatto alle tue esigenze.