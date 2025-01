Viaggi spesso? Proteggiti con una VPN

Sei una persona che viaggia molto spesso senza rinunciare ai social e alle tecnologie digitali? Saprai sicuramente che di questi tempi è molto utile fare uso di una VPN, una rete virtuale privata che ti permette di proteggerti, navigare in modo sicuro e usufruire di diversi vantaggi, specie quando sei in giro. Prima di parlartene ti consigliamo NordVPN che, con gli sconti di inizio 2025, ti permette di avere un risparmio fino al 71% e ben 3 mesi extra gratuiti.

Perché usare NordVPN in viaggio

Una tecnologia come NordVPN può esserti utile in viaggio per differenti scopi. Prima di tutto, dato che per ovvie ragioni sarai costretto a fare uso di diverse reti WiFi pubbliche, come quelle di hotel o aeroporti, la VPN crittografa i tuoi dati facendo in modo che le tue informazioni non siano più vulnerabili a favore di eventuali hacker.

Poi, in proposito, mentre è attiva la VPN nasconde il tuo indirizzo IP e la tua attività di navigazione, così da essere protetto dal tracciamento da parte di ISP ed eventualmente altre forme di snoop online.

Ci sono inoltre dei vantaggi tangibili anche per il semplice intrattenimento perché se si trovi in un paese in cui un determinato servizio è bloccato, puoi scegliere un server di un altro paese, magari proprio quello italiano, per aggirare i blocchi e accedere a contenuti che potrebbero essere limitati.

Il tutto lo farai sempre con una connessione stabile e ad alta velocità, ovunque ti trovi, vista la totale assenza di limiti di banda utile soprattutto per lo streaming o per le videochiamate.

Con NordVPN insomma, se ami viaggiare spesso, avrai la certezza di migliorare la tua sicurezza e la tua privacy digitale ovunque ti trovi. Scoprilo adesso con il 71% di sconto e 3 mesi extra gratis.