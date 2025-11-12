Viaggia con le eSIM di Airalo per non perdere la connessione all'estero

Con le eSIM di Airalo viaggi all’estero senza perdere la connessione. Scopri tutti i piani disponibili, tra cui anche i pacchetti illimitati per non preoccuparti di rimanere senza internet. Oltre 20 milioni di persone da tutto il mondo hanno scelto questa soluzione perché offre vantaggi premium a un prezzo competitivo e low cost.

Airalo assicura una copertura locale, regionale e globale per più di 200 destinazioni. Inoltre, offre pacchetti flessibili e convenienti, incluse opzioni con dati illimitati. La sua app multi-device è disponibile in 53 lingue e in più valute. Infine, l’installazione e la configurazione sono semplificate per assicurare una connessione in pochi minuti e senza sforzo. Niente male vero?

Con le eSIM di Airalo puoi viaggiare in Thailandia con un piano dati disponibile al tuo arrivo a partire da soli 4 euro! E se a destinazione sei a corto di dati, puoi sempre ricaricare e continuare a rimanere connesso. Una volta acquistato il pacchetto dati, installa la eSIM sul tuo smartphone e attivala. Il pacchetto avrà inizio quando ti connetterai a una rete supportata a destinazione.

Con le eSIM di Airalo navighi ovunque a prezzo convenienti e senza limiti

Scegli le eSIM di Airalo per navigare ovunque tu sia a prezzi convenienti e senza limiti. Scopri tutti i piani disponibili tra le oltre 200 destinazioni disponibili! Una volta acquistato il pacchetto che soddisfa le tue esigenze hai a tua completa disposizione un’assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in diverse lingue, anche chattando su WhatsApp.

Invitando i tuoi amici in Airalo ricevi 3 euro in Airmoney. Inoltre, ad ogni acquisto di eSIM o pacchetto di ricarica sali di livello ricevendo dal 5% fino al 10% di cashback. Si tratta di un programma fedeltà che non solo premia la tua fiducia, ma che ti permette di guadagnare su ogni acquisto così da risparmiare sul prossimo.