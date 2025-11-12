 Viaggia con le eSIM di Airalo per non perdere la connessione all'estero
Viaggia senza perdere la connessione all'estero con le eSIM di Airalo: scopri tantissimi pacchetti dati tra cui anche dati illimitati.
Telecomunicazioni
Airalo

Con le eSIM di Airalo viaggi all’estero senza perdere la connessione. Scopri tutti i piani disponibili, tra cui anche i pacchetti illimitati per non preoccuparti di rimanere senza internet. Oltre 20 milioni di persone da tutto il mondo hanno scelto questa soluzione perché offre vantaggi premium a un prezzo competitivo e low cost.

Airalo assicura una copertura locale, regionale e globale per più di 200 destinazioni. Inoltre, offre pacchetti flessibili e convenienti, incluse opzioni con dati illimitati. La sua app multi-device è disponibile in 53 lingue e in più valute. Infine, l’installazione e la configurazione sono semplificate per assicurare una connessione in pochi minuti e senza sforzo. Niente male vero?

Con le eSIM di Airalo puoi viaggiare in Thailandia con un piano dati disponibile al tuo arrivo a partire da soli 4 euro! E se a destinazione sei a corto di dati, puoi sempre ricaricare e continuare a rimanere connesso. Una volta acquistato il pacchetto dati, installa la eSIM sul tuo smartphone e attivala. Il pacchetto avrà inizio quando ti connetterai a una rete supportata a destinazione.

Con le eSIM di Airalo navighi ovunque a prezzo convenienti e senza limiti

Scegli le eSIM di Airalo per navigare ovunque tu sia a prezzi convenienti e senza limiti. Scopri tutti i piani disponibili tra le oltre 200 destinazioni disponibili! Una volta acquistato il pacchetto che soddisfa le tue esigenze hai a tua completa disposizione un’assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in diverse lingue, anche chattando su WhatsApp.

Invitando i tuoi amici in Airalo ricevi 3 euro in Airmoney. Inoltre, ad ogni acquisto di eSIM o pacchetto di ricarica sali di livello ricevendo dal 5% fino al 10% di cashback. Si tratta di un programma fedeltà che non solo premia la tua fiducia, ma che ti permette di guadagnare su ogni acquisto così da risparmiare sul prossimo.

12 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 nov 2025
