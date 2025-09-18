Viaggia connesso senza roaming con le eSIM Airalo: per te -10%

Da oggi puoi viaggiare in tutto il mondo rimanendo sempre connesso senza dover pagare costosi costi di roaming grazie alle eSIM Airalo. Cosa stai aspettando? Scegli ora la tua prossima destinazione e approfitta del 10% di sconto automatico! Questo incredibile sconto lo ottieni prima del checkout.

Hai tre opzioni da scegliere, in base alle caratteristiche del tuo viaggio. Se ti fermerai in un’unica zona scegli le eSIM locali e sei sicuro che, appena arrivi a destinazione, puoi navigare tutto incluso senza costi aggiuntivi o nascosti che il tuo operatore ti addebiterebbe e senza dover acquistare una SIM fisica in loco o attivare promozioni dai prezzi altissimi.

Se durante il tuo viaggio ti devi spostare molto all’interno di un continente, allora scegli le eSIM regionali. Si tratta della migliore soluzione qualità-prezzo per rimanere sempre connesso senza preoccupazioni. Dovrai spostarti in Africa, ma non sai bene quanti giorni passerai in un Paese piuttosto che in un altro o vuoi una soluzione per tutto? Allora la eSIM Airalo che funziona in tutta l’Africa è perfetta e conveniente.

Infine, con le eSIM Globali hai copertura in 137 Paesi in tutto il mondo senza doverti preoccupare di nulla. Devi solo scegliere la quantità di giga da avere a disposizione e per quanti giorni. Scegli fino a 20GB per 365 giorni, in base alle tue necessità. Hai un piano per ogni tua esigenza. Niente male vero?

Le eSIM Airalo sono convenienti, ti connettono in tutto il mondo e sono semplici da usare

Scegliere le eSIM Airalo è vivere un viaggio senza pensieri. Infatti, sono convenienti perché ti connettono in tutto il mondo senza dover affrontare i costi elevati del roaming. Hai a disposizione tantissime destinazioni e fino a tre soluzioni personalizzate in base alle caratteristiche del tuo viaggio. Scegli ora la tua prossima destinazione e approfitta del 10% di sconto automatico!

Installare e attivare la tua eSIM è semplice e veloce. Una volta scelta la destinazione e acquistato il pacchetto dati, scarica l’app sul tuo dispositivo e installa la tua eSIM seguendo le istruzioni a schermo. Dopodiché attiva la tua eSIM e sei pronto per navigare una volta arrivato a destinazione.