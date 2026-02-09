Viaggia connesso senza roaming con le eSIM Saily da 3,99€

Con le eSIM Saily viaggi in tutto il mondo sempre connesso e con tanti Giga convenienti senza roaming. Scopri il piano che fa per te! Scegli la destinazione e preparati per il viaggio. Si tratta di una soluzione a basso costo per rimanere sempre online quando ti trovi all’estero senza limiti e senza dover spendere una fortuna.

E se scegli un piano da almeno 10GB o più ottieni uno sconto del 5% molto gradito inserendo il codice promozionale SNOW5. Non perdere questa occasione! E se parti più tardi per il tuo viaggio approfitta lo stesso di questa offerta. Infatti, acquisti ora il tuo piano dati per viaggiare e si attiva solo quando arrivi a destinazione. Niente male vero? Quindi oggi approfitti e domani attivi.

eSIM Saily per Paese, Regione o Piano Ultra (novità)

Le eSIM Saily sono versatili perché ti permettono di scegliere la tua connessione in viaggio per Paese, Regione o, la grande novità, Piano Ultra. Sei confuso? Non preoccuparti, te lo spiegamo noi in maniera semplice e pratica. Trovi tutto a questo link. Ma cosa scegliere?

Se devi andare in una sola città o nazione allora la scelta perfetta è attivare un piano per Paese. Ad esempio, se la tua destinazione è in Cina, allora seleziona questo Paese e scegli il piano in base ai giorni del tuo viaggio e alla quantità di Giga che pensi possa servirti. Se non ti basteranno tranquillo, potrai aggiungerli prima che scada la connessione.

Invece, se devi spostarti in più Paesi allora la scelta più indicata è trovare un piano per Regione. Ad esempio, se la Cina non è la tua unica destinazione, meglio selezionare Asia e Oceania. In questo modo potrai spostarti in tutta la Regione senza mai perdere la connessione.

Infine, se viaggi molto e in molti Paesi o Regioni allora il Piano Ultra è ciò che fa per te. A un unico costo mensile, senza permanenza, avrai 30 GB mensili di dati ad alta velocità in tutto il mondo e Giga illimitati fino a 1 Mbps. Inoltre, avrai altri vantaggi inclusi come accesso alle lounge aeroportuali, servizio di fast track, benefit per voli in ritardo, 5$ di bonus Uber, strumenti avanzati per la sicurezza e tanto altro ancora.