 Viaggia in tutto il mondo connesso grazie alle eSIM Saily: qualità e prezzo al top
Oggi puoi dire addio ai costi elevati del roaming viaggiando in tutto il mondo e rimanendo connesso grazie alle eSIM Saily a prezzi bassi.
Oggi puoi dire addio ai costi elevati del roaming viaggiando in tutto il mondo e rimanendo connesso grazie alle eSIM Saily a prezzi bassi.
Saily

Viaggi molto e sei stanco di dover pagare costi elevati per il roaming quando ti trovi all’estero? Forse sei abituato ad acquistare SIM locali per contenere i costi, ma non ne puoi più di arrivare senza connessione e dover subito raggiungere un negozio per capire quale offerta acquistare. Grazie alle eSIM Saily viaggi in tutto il mondo connesso con qualità e prezzo al top. Scegli subito la tua prossima destinazione!

Tutto è pratico, veloce e 100% online. Non dovrai recarti in alcun negozio fisico. Fai tutto direttamente dal sito web ufficiale di Saily. E quando arrivi a destinazione sei già connesso a internet senza attese. Puoi trovare il piano che ti serve in base alle tue necessità tra oltre 200 destinazioni disponibili, connettendoti a internet in modo facile e sicuro, ovunque tu vada. Nessun limite di viaggio per la tua voglia di scoprire o per le tue esigenze di lavoro.

Puoi scegliere tra Paese o Regione in base alle condizioni e alle caratteristiche del tuo viaggio. Con Paese sei più preciso. Sai dove andrai e che starai tutto il tempo lì. Con Regione, invece, hai uno spazio più ampio su cui viaggiare per rimanere connesso a internet tutto il tempo del tuo soggiorno e durante tutti i tuoi spostamenti. Insomma, le eSIM Saily sono una soluzione davvero pratica, versatile e intuitiva.

eSIM Saily: connesso in tutto il mondo e protetto dalle minacce

Con le eSIM Saily viaggi connesso a internet in tutto il mondo. Scegli adesso la tua prossima destinazione! Installare la eSIM è facile e veloce. Ricevi tutte le istruzioni necessarie e il piano dati acquistato si attiva quando arrivi a destinazione e non al momento dell’installazione della eSIM. Ma non è solo la connessione il punto di forza di Saily.

Infatti, ogni eSIM include per tutto il periodo di attività una protezione costante dalle minacce. Otterrai quindi funzionalità di sicurezza all’estero e il blocco degli URL dannosi. Un plus davvero molto interessante visto che è proprio all’estero che si realizzano le peggiori truffe.

Pubblicato il 7 nov 2025

Osvaldo Lasperini
7 nov 2025
