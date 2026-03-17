Viaggia in tutto il mondo connesso a internet senza roaming con Saily

La tua prossima vacanza si avvicina e pensi di aver preparato tutto. Ti sei chiesto come farai quando scenderai dall’aereo per navigare online e rimanere connesso? Questo è uno degli aspetti che molti non valutano, trovandosi poi a dover pagare elevati costi di roaming dati. Invece, molti giocano di anticipo grazie a Saily, la eSIM che ti permette di attivare un piano dati conveniente per la tua destinazione.

Il vantaggio è che acquisti e installi la tua eSIM prima del viaggio, quando sei ancora a casa. Si attiva una volta che arrivi a destinazione. Inoltre, mantieni sempre la stessa eSIM attivando piani differenti in base alla destinazione solo quando vuoi e ne hai veramente necessità. Inoltre, se sei un nuovo cliente, il tuo primo acquisto vanta un 5% di sconto di benvenuto inserendo il Codice TRYSAILY5.

Rispetto ad altre soluzioni, solo Saily offre un’unica eSIM per tutte le destinazioni disponibili. Inoltre, integra anche un’assistenza clienti in chat disponibile 24/7. Hai anche il diritto di richiedere un rimborso. Pensa che con ogni piano dati hai anche incluse funzionalità di sicurezza e la possibilità di cambiare la tua posizione virtuale. Addirittura è integrato anche il blocco degli URL dannosi e degli annunci per risparmiare dati di navigazione.

Tutti i piani Saily disponibili

Grazie ai piani dati Saily hai una eSim dotata di dati internet per navigare online ovunque tu sia nel mondo offrendo piani dati interessanti e specifici per ogni necessità.

Piani per Paese . Questa è la soluzione più comune. Scegli tra tantissimi Paesi in base ai giorni di durata del tuo viaggio e alla quantità di dati di cui avrai bisogno.

. Questa è la soluzione più comune. Scegli tra tantissimi Paesi in base ai giorni di durata del tuo viaggio e alla quantità di dati di cui avrai bisogno. Piani per Regione . Questa è la soluzione specifica per chi in pochi giorni deve viaggiare in più Paesi di un’unica regione come ad esempio Europa, Nord America, Africa, America Latina o addirittura Globale.

. Questa è la soluzione specifica per chi in pochi giorni deve viaggiare in più Paesi di un’unica regione come ad esempio Europa, Nord America, Africa, America Latina o addirittura Globale. Piano Ultra. Questa è una vera e propria novità. Puoi scegliere tra Standard, Plus e Premium. Copre 121 destinazioni e cambia in base ai giga di cui hai bisogno in viaggio durante il mese. Include anche tantissimi vantaggi tra cui accesso alle lounge aeroportuali, servizio di fast-track, benefit per voli in ritardo, buoni Uber e tanto altro ancora.