 Viaggia in tutto il mondo connesso a internet senza roaming con Saily
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Viaggia in tutto il mondo connesso a internet senza roaming con Saily

Pronto per la tua prossima vacanza? Viaggia in tutto il mondo connesso a internet senza roaming grazie a Saily e ai suoi piani con eSIM.
Viaggia in tutto il mondo connesso a internet senza roaming con Saily
Telecomunicazioni
Pronto per la tua prossima vacanza? Viaggia in tutto il mondo connesso a internet senza roaming grazie a Saily e ai suoi piani con eSIM.
Saily - Canva

La tua prossima vacanza si avvicina e pensi di aver preparato tutto. Ti sei chiesto come farai quando scenderai dall’aereo per navigare online e rimanere connesso? Questo è uno degli aspetti che molti non valutano, trovandosi poi a dover pagare elevati costi di roaming dati. Invece, molti giocano di anticipo grazie a Saily, la eSIM che ti permette di attivare un piano dati conveniente per la tua destinazione.

Scegli il tuo piano dati

Il vantaggio è che acquisti e installi la tua eSIM prima del viaggio, quando sei ancora a casa. Si attiva una volta che arrivi a destinazione. Inoltre, mantieni sempre la stessa eSIM attivando piani differenti in base alla destinazione solo quando vuoi e ne hai veramente necessità. Inoltre, se sei un nuovo cliente, il tuo primo acquisto vanta un 5% di sconto di benvenuto inserendo il Codice TRYSAILY5.

Rispetto ad altre soluzioni, solo Saily offre un’unica eSIM per tutte le destinazioni disponibili. Inoltre, integra anche un’assistenza clienti in chat disponibile 24/7. Hai anche il diritto di richiedere un rimborso. Pensa che con ogni piano dati hai anche incluse funzionalità di sicurezza e la possibilità di cambiare la tua posizione virtuale. Addirittura è integrato anche il blocco degli URL dannosi e degli annunci per risparmiare dati di navigazione.

Tutti i piani Saily disponibili

Grazie ai piani dati Saily hai una eSim dotata di dati internet per navigare online ovunque tu sia nel mondo offrendo piani dati interessanti e specifici per ogni necessità.

Scegli il tuo piano dati
  • Piani per Paese. Questa è la soluzione più comune. Scegli tra tantissimi Paesi in base ai giorni di durata del tuo viaggio e alla quantità di dati di cui avrai bisogno.
  • Piani per Regione. Questa è la soluzione specifica per chi in pochi giorni deve viaggiare in più Paesi di un’unica regione come ad esempio Europa, Nord America, Africa, America Latina o addirittura Globale.
  • Piano Ultra. Questa è una vera e propria novità. Puoi scegliere tra Standard, Plus e Premium. Copre 121 destinazioni e cambia in base ai giga di cui hai bisogno in viaggio durante il mese. Include anche tantissimi vantaggi tra cui accesso alle lounge aeroportuali, servizio di fast-track, benefit per voli in ritardo, buoni Uber e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

L'offerta iliad con 250 GB in 5G è agli sgoccioli: attivala a meno di 10€

L'offerta iliad con 250 GB in 5G è agli sgoccioli: attivala a meno di 10€
Amazon contro SpaceX: critiche dal Presidente FCC

Amazon contro SpaceX: critiche dal Presidente FCC
Passa a Iliad e combatti i rincari di marzo: tariffe in 5G a meno di 10€

Passa a Iliad e combatti i rincari di marzo: tariffe in 5G a meno di 10€
Tariffe telefoniche: +60€ anno, ecco come evitare i rincari

Tariffe telefoniche: +60€ anno, ecco come evitare i rincari
L'offerta iliad con 250 GB in 5G è agli sgoccioli: attivala a meno di 10€

L'offerta iliad con 250 GB in 5G è agli sgoccioli: attivala a meno di 10€
Amazon contro SpaceX: critiche dal Presidente FCC

Amazon contro SpaceX: critiche dal Presidente FCC
Passa a Iliad e combatti i rincari di marzo: tariffe in 5G a meno di 10€

Passa a Iliad e combatti i rincari di marzo: tariffe in 5G a meno di 10€
Tariffe telefoniche: +60€ anno, ecco come evitare i rincari

Tariffe telefoniche: +60€ anno, ecco come evitare i rincari
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
17 mar 2026
Link copiato negli appunti