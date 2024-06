Perchè viaggiare con una VPN dovrebbe renderti più tranquillo?

Viaggiare con una buona VPN da tenere attiva sui propri dispositivi è sempre una scelta saggia. Si tratta di un’ottima soluzione per stare tranquillo perché hai sicurezza, privacy e ottimizzazione ovunque tu sia. Tra le tante disponibili ce n’è una davvero molto valida. Attiva adesso NordVPN, in offerta speciale. Grazie ai suoi oltre 6100 server posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo sei al sicuro e ottieni una connessione dati decisamente migliore.

Ogni server incanala le tue informazioni in un tunnel criptato che le rende completamente anonime grazie a una crittografia di livello superiore. Questo impedisce a terzi di risalire alla tua identità digitale e monitorare le tue attività online. In viaggio si tratta di una scelta fondamentale perché spesso i cracker (hacker cattivi) sfruttano reti WiFi pubbliche e HotSpot sconosciuti per accedere nei dispositivi di chi ci si collega e infettarli. Così ti assicuri connessione dati senza correre pericoli.

Viaggiare con una VPN è vantaggioso

Attiva adesso NordVPN, in offerta speciale. Questo perché viaggiare con una VPN è molto vantaggioso. Se ti trovi all’estero puoi connetterti alla tua Home Banking selezionando un server italiano tra quelli disponibili nell’app di NordVPN. Così cambi posizione virtuale e aggiri i blocchi regionali imposti da molte banche che impediscono l’accesso fuori dall’Italia.

Questi blocchi regionali sono imposti anche da piattaforme streaming live e on demand che non permettono l’accesso ai contenuti e all’abbonamento quando ti trovi all’estero. Anche in questo caso, selezionando il giusto server, NordVPN garantisce una connessione senza censure né georestrizioni. Inoltre, grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server, hai una connessione dati veloce e stabile.

Infine, viaggiare costa, ma con una VPN risparmi. Infatti, cambiando posizione virtuale puoi ottenere listini prezzi molto più convenienti in base al Paese selezionato. Così lo stesso prodotto o servizio lo pagherai meno rispetto all’Italia, ma senza spostarti da casa tua.