Viaggiare gratis è possibile: basta usare i RevPoints di Revolut

Per viaggiare gratis (o comunque per ridurre, in modo netto, il costo dei biglietti aerei e dei soggiorni) è possibile scegliere Revolut, sempre più punto di riferimento del mercato bancario italiano. I titolari di un conto con Revolut, infatti, possono accumulare RevPoints, semplicemente effettuando acquisti con la carta abbinata al conto.

Il rapporto tra euro spesi e RevPoints ottenuti cambia in base alla versione scelta di Revolut, partendo da 1 punto ogni 10 euro ed arrivando fino a 1 punto per ogni euro speso. Successivamente, i RevPoints accumulati potranno essere spesi per l’acquisto di miglia aeree (con oltre 30 compagnie partner) oltre che per pagare soggiorni presso strutture alberghiere e per acquistare esperienze da completare in viaggio.

Per iniziare a utilizzare i RevPoints basta aprire un nuovo conto Revolut. A disposizione dei nuovi clienti c’è il piano Standard a canone zero oltre a piani più ricchi come il Plus, da 3,99 euro al mese, e il Premium, da 9,99 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti che scelgono l’istituto, inoltre, c’è un bonus di benvenuto di 10 euro effettuando anche una sola transazione con carta.

Viaggiare gratis con Revolut: ci pensano i RevPoints

I clienti Revolut, quindi, possono accumulare RevPoints, semplicemente effettuando acquisti con la carta, sempre abbinata al conto. I punti potranno poi essere spesi, tra le altre cose, per viaggiare gratis (o comunque a prezzo ridotto) andando ad:

acquistare miglia aeree

pagare soggiorni ed esperienze

Si tratta di un sistema semplice e completamente gratuito: l’accesso al programma per i RevPoints è disponibile per tutti i clienti Revolut. Per aprire un nuovo conto è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata. Il piano Standard ha canone zero ed è ideale per chi ha bisogno di una carta con conto abbinato per gestire le spese quotidiane.