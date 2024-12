Viaggiare senza limiti: VPN per il mondo

Quando si viaggia è importante avere una connessione Internet. Spesso, però, la connessione viene realizzata utilizzato hotspot Wi-Fi non sicuri. C’è poi un altro problema da considerare: quando si è all’estero c’è il rischio di dover fare i conti con censure e blocchi geografici.

Per evitare questi problemi è possibile scegliere una VPN che consente di restare connessi in sicurezza e senza limitazioni anche all’estero. La scelta giusta è rappresentata da ExpressVPN, servizio di riferimento per chi ha bisogno di una VPN senza limiti.

Con ExpressVPN è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati, per eliminare i rischi legati all’utilizzo di una connessione non privata, e un network di server sparsi in 105 Paesi, in modo da ottenere facilmente un indirizzo IP di un altro Paese ed evitare blocchi geografici e censure online.

Attualmente, ExpressVPN è in offerta con il 61% di risparmio. Per saperne di più basta seguire il link qui di sotto.

ExpressVPN: la scelta giusta per viaggiare senza limiti

Con ExpressVPN è possibile sfruttare una connessione VPN senza limiti (di banda e di traffico dati, sfruttando il protocollo proprietario Lightway) potendo sempre contare sulla protezione della crittografia oltre che su di una politica “zero log” che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

La VPN, inoltre, è utilizzabile da 8 dispositivi in contemporanea, tramite le varie app di ExpressVPN. Al momento dell’attivazione della connessione è possibile selezionare un server VPN, scegliendo uno dei Paesi disponibili, in modo da evitare censure e blocchi su base geografica. Il servizio include il password manager multi-piattaforma e il sistema di blocco degli annunci durante l’utilizzo della VPN.-

Sfruttando la promozione in corso, ExpressVPN costa 4,99 dollari al mese, scegliendo il piano di 2 anni + 4 mesi gratis che garantisce l’utilizzo della VPN per un totale di 28 mesi. L’offerta in questione prevede la fatturazione anticipata (con garanzia di rimborso di 30 giorni) oltre a 30 giorni di garanzia di rimborso.