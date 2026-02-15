 Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming

Con Airalo rimani connesso quando sei in viaggio all'estero senza spendere cifre folli, e non hai bisogno di acquistare SIM tradizionali.
Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming
Telecomunicazioni
Con Airalo rimani connesso quando sei in viaggio all'estero senza spendere cifre folli, e non hai bisogno di acquistare SIM tradizionali.

Se stai organizzando una partenza, una delle prime cose da considerare è la connessione a Internet. Airalo propone una soluzione semplice ed economica grazie alle eSIM, disponibili a partire da meno di 4 euro, per navigare all’estero evitando tariffe roaming elevate e l’acquisto di SIM tradizionali.

Si tratta di una SIM digitale che installi direttamente sullo smartphone compatibile e che ti consente di collegarti subito alle reti mobili locali.

Vai all’offerta di Airalo

Come funziona Airalo e perché scegliere una eSIM per i tuoi viaggi

Con Airalo ogni pacchetto include una eSIM virtuale e una quantità di traffico dati valida per oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. Tra le mete supportate troviamo Paesi molto richiesti come Stati Uniti, Giappone, Cina, Emirati Arabi Uniti, Irlanda, Thailandia e Indonesia, insieme a tante altre località internazionali.

Puoi selezionare liberamente il numero di Giga e la durata del piano, con la possibilità di scegliere anche soluzioni con dati illimitati in alcune aree specifiche. Il vantaggio principale è la trasparenza dei costi: paghi solo ciò che acquisti.

Tutto si gestisce tramite l’app ufficiale Airalo, disponibile in numerose lingue e con supporto per diverse valute. Dall’app puoi acquistare nuovi piani, controllare i consumi e ricaricare la tua eSIM in qualsiasi momento. L’installazione richiede pochi minuti sui dispositivi compatibili e, in caso di necessità, è disponibile un servizio clienti attivo 24 ore su 24.

Grazie a prezzi accessibili e alla possibilità di ottenere cashback invitando amici, Airalo si dimostra una soluzione pratica per chi viaggia fuori dall’Europa e vuole restare sempre connesso. I pacchetti partono da meno di 4 euro: vai sul sito di Airalo e scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze.

Vai all’offerta di Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB

Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB
Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026

Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026
Arriva il 5% di sconto con Saily per le eSIM da 10GB+

Arriva il 5% di sconto con Saily per le eSIM da 10GB+
Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi

Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi
Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB

Saily è in offerta: eSIM in sconto del 5% sui piani da 10GB
Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026

Connessione Starlink sui i treni Italo da metà 2026
Arriva il 5% di sconto con Saily per le eSIM da 10GB+

Arriva il 5% di sconto con Saily per le eSIM da 10GB+
Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi

Passa a Kena con le offerte 5G di febbraio 2026: ecco le promo disponibili oggi
Edoardo D'amato
Pubblicato il
15 feb 2026
Link copiato negli appunti