Viaggio all'estero? Con Airalo resti connesso senza i costi di roaming

Se stai organizzando una partenza, una delle prime cose da considerare è la connessione a Internet. Airalo propone una soluzione semplice ed economica grazie alle eSIM, disponibili a partire da meno di 4 euro, per navigare all’estero evitando tariffe roaming elevate e l’acquisto di SIM tradizionali.

Si tratta di una SIM digitale che installi direttamente sullo smartphone compatibile e che ti consente di collegarti subito alle reti mobili locali.

Come funziona Airalo e perché scegliere una eSIM per i tuoi viaggi

Con Airalo ogni pacchetto include una eSIM virtuale e una quantità di traffico dati valida per oltre 200 destinazioni in tutto il mondo. Tra le mete supportate troviamo Paesi molto richiesti come Stati Uniti, Giappone, Cina, Emirati Arabi Uniti, Irlanda, Thailandia e Indonesia, insieme a tante altre località internazionali.

Puoi selezionare liberamente il numero di Giga e la durata del piano, con la possibilità di scegliere anche soluzioni con dati illimitati in alcune aree specifiche. Il vantaggio principale è la trasparenza dei costi: paghi solo ciò che acquisti.

Tutto si gestisce tramite l’app ufficiale Airalo, disponibile in numerose lingue e con supporto per diverse valute. Dall’app puoi acquistare nuovi piani, controllare i consumi e ricaricare la tua eSIM in qualsiasi momento. L’installazione richiede pochi minuti sui dispositivi compatibili e, in caso di necessità, è disponibile un servizio clienti attivo 24 ore su 24.

Grazie a prezzi accessibili e alla possibilità di ottenere cashback invitando amici, Airalo si dimostra una soluzione pratica per chi viaggia fuori dall’Europa e vuole restare sempre connesso. I pacchetti partono da meno di 4 euro: vai sul sito di Airalo e scegli il pacchetto più adatto alle tue esigenze.