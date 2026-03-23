Viaggio fuori dall'UE? Ti serve una eSIM: prova Airalo in sconto

Tra i servizi di eSIM utili per avere GB a costi ridotti quando si viaggia all’estero fuori dall’Unione Europea, uno dei migliori è Airalo. Nei soggiorni internazionali, il roaming può diventare costosissimo, mentre acquistare una SIM fisica richiede di recarsi in un negozio e di togliere la propria scheda dal telefono.

Le eSIM digitali invece sono comodissime. Airalo copre ben 200 paesi, dove potrai avere Internet a prezzi super convenienti. In questo momento sul sito del servizio ci sono sconti fino al 15%. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Come funziona Airalo e tutti i suoi vantaggi

Airalo è innanzitutto molto semplice da usare. In pratica, basta acquistare uno dei tanti piani messi a disposizione sul sito ufficiale, dopodiché – una volta scelto quello più adatto alle proprie esigenze – si attiverà in automatico appena arrivati a destinazione. Basta scannerizzare il QR code inviato via mail o direttamente in app.

Potrai scegliere una copertura per un singolo paese, per un’intera regione specifica oppure addirittura per tutti il mondo. Da questo punto di vista, Airalo è flessibile. E lo è anche con riferimento alla durata dei piani di abbbonamento: si possono scegliere varie soluzioni, compresi piani illimitati. In alcuni di essi sono incluse anche le chiamate e i messaggi.

La gestione del piano è tutta fatta tramite l’app, disponibile sia per iOS che per Android. Da qui è possibile acquistare nuove eSIM, personalizzare i piani attivi oppure ricaricare i dati in caso finiscano.