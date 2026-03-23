 Viaggio fuori dall'UE? Ti serve una eSIM: prova Airalo in sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Viaggio fuori dall'UE? Ti serve una eSIM: prova Airalo in sconto

Con Airalo hai una eSIM con cui poter navigare a costi contenuti quando viaggi all'estero. Ora i suoi piani di abbonamento sono in sconto.
Viaggio fuori dall'UE? Ti serve una eSIM: prova Airalo in sconto
Telecomunicazioni
Con Airalo hai una eSIM con cui poter navigare a costi contenuti quando viaggi all'estero. Ora i suoi piani di abbonamento sono in sconto.

Tra i servizi di eSIM utili per avere GB a costi ridotti quando si viaggia all’estero fuori dall’Unione Europea, uno dei migliori è Airalo. Nei soggiorni internazionali, il roaming può diventare costosissimo, mentre acquistare una SIM fisica richiede di recarsi in un negozio e di togliere la propria scheda dal telefono.

Le eSIM digitali invece sono comodissime. Airalo copre ben 200 paesi, dove potrai avere Internet a prezzi super convenienti. In questo momento sul sito del servizio ci sono sconti fino al 15%. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Vai all’offerta di Airalo

Come funziona Airalo e tutti i suoi vantaggi

Airalo è innanzitutto molto semplice da usare. In pratica, basta acquistare uno dei tanti piani messi a disposizione sul sito ufficiale, dopodiché – una volta scelto quello più adatto alle proprie esigenze – si attiverà in automatico appena arrivati a destinazione. Basta scannerizzare il QR code inviato via mail o direttamente in app.

Potrai scegliere una copertura per un singolo paese, per un’intera regione specifica oppure addirittura per tutti il mondo. Da questo punto di vista, Airalo è flessibile. E lo è anche con riferimento alla durata dei piani di abbbonamento: si possono scegliere varie soluzioni, compresi piani illimitati. In alcuni di essi sono incluse anche le chiamate e i messaggi.

La gestione del piano è tutta fatta tramite l’app, disponibile sia per iOS che per Android. Da qui è possibile acquistare nuove eSIM, personalizzare i piani attivi oppure ricaricare i dati in caso finiscano.

Vai all’offerta di Airalo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo

Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo
Viaggio in Egitto? Il trucco per avere internet illimitato senza pagare il roaming

Viaggio in Egitto? Il trucco per avere internet illimitato senza pagare il roaming
WINDTRE down il 20 marzo: tutti gli aggiornamenti (update)

WINDTRE down il 20 marzo: tutti gli aggiornamenti (update)
Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre

Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre
Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo

Tanti Giga in 5G su rete TIM a partire da 5,99 euro al mese: ecco le promo
Viaggio in Egitto? Il trucco per avere internet illimitato senza pagare il roaming

Viaggio in Egitto? Il trucco per avere internet illimitato senza pagare il roaming
WINDTRE down il 20 marzo: tutti gli aggiornamenti (update)

WINDTRE down il 20 marzo: tutti gli aggiornamenti (update)
Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre

Iliad Giga 200: a soli 9,99 euro al mese navighi in 5G con un prezzo bloccato per sempre
Edoardo D'amato
Pubblicato il
23 mar 2026
Link copiato negli appunti