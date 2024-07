Video immersivi su Apple TV con Vision Pro

Il gigante di Cupertino ha annunciato l’introduzione di nuovi contenuti per l’Apple Immersive Video, una funzionalità disponibile gratuitamente nell’app Apple TV per chi possiede l’Apple Vision Pro. Questa innovativa modalità di fruizione dei contenuti offre un’esperienza di visione senza precedenti, permettendo agli spettatori di immergersi completamente in serie, film, concerti e molto altro.

Una selezione di contenuti esclusivi

La library di Apple Immersive Video si arricchirà nel corso dell’anno con una vasta gamma di contenuti originali e coinvolgenti. Si parte con “Boundless“, una serie che porta gli spettatori a sorvolare il paesaggio mozzafiato della Cappadocia, in Turchia, a bordo di una mongolfiera. In autunno, sarà possibile fare surf al Circolo Polare Artico nell’episodio successivo.

Ad agosto, sarà presentato in anteprima “Wild Life“, un documentario sulla natura che permetterà agli spettatori di avvicinarsi a diversi animali nel loro habitat naturale. A settembre, invece, sarà la volta di “Elevated“, una serie di viaggi aerei che offrirà una vista mozzafiato di panorami iconici da altezze vertiginose.

Performance immersive e partnership esclusive

Apple ha in serbo anche performance immersive di artisti di fama mondiale, come The Weeknd, e il primo cortometraggio Apple Immersive sceneggiato, intitolato “Submerged”. Gli appassionati di sport potranno godere di una visione dietro le quinte dell’NBA All-Star Weekend 2024 e di “Big-Wave Surfing”, la prima puntata di una nuova serie sportiva realizzata in collaborazione con Red Bull.

Per supportare lo sviluppo di contenuti immersivi, Apple ha stretto una partnership con Blackmagic Design, che lancerà una nuova telecamera chiamata URSA Cine Immersive. Inoltre, sono previste versioni aggiornate di DaVinci Resolve Studio e Apple Compressor nel corso dell’anno.

Un’esperienza rivoluzionaria, ma ancora da testare

Tor Myhren di Apple ha dichiarato che Apple Immersive Video “rivoluziona” il modo in cui le persone vivono film, serie e sport, offrendo un senso di realismo e immersione senza precedenti. Tuttavia, per chi non ha ancora avuto l’opportunità di provare l’Apple Vision Pro, è difficile non essere scettici riguardo alle affermazioni dell’azienda.

Per coloro che desiderano sperimentare in prima persona questa nuova tecnologia, Apple offre la possibilità di prenotare una demo gratuita di 30 minuti presso un Apple Store locale, nei Paesi in cui il visore è attualmente disponibile.