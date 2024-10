Video musicali Spotify disponibili in quasi 100 Paesi

A marzo, Spotify ha annunciato l’introduzione dei video musicali in versione beta per gli abbonati al piano Spotify Premium in 12 mercati. Oggi ha annunciato la disponibilità della funzione in altri 85 mercati, per un totale di 97 mercati in tutto il mondo. Lo scopo è chiaro: aumentare l’engagement degli utenti.

Video musicali di Spotify in 97 Paesi per aumentare il coinvolgimento degli utenti

Secondo le ricerche di Spotify, l’introduzione dei video musicali ha un impatto significativo sul comportamento degli ascoltatori. Gli utenti che scoprono una canzone e poi guardano il video musicale, infatti, hanno il 34% di probabilità in più di riascoltare il brano in seguito. Inoltre, le canzoni scoperte attraverso i video musicali hanno il 24% in più di probabilità di essere salvate o condivise dagli utenti. I dati dimostrano come questa funzione possa contribuire a rafforzare il legame tra gli ascoltatori e la musica che amano, oltre a migliorare l’engagement degli utenti sulla piattaforma.

Nuove funzionalità per una fruizione ottimale dei video musicali

Spotify sta introducendo anche nuove funzionalità per migliorare l’esperienza dei video musicali. Gli utenti possono ora individuare facilmente i video musicali grazie a indicatori visivi sui brani, sia su mobile che su desktop. Inoltre, è possibile trovare i video musicali insieme ai brani correlati digitando il titolo o l’artista nella barra di ricerca. Un’altra novità è la possibilità di passare senza problemi da un brano musicale all’altro con un solo tocco di un pulsante, sia su mobile che su desktop.

Per provare la funzione video musicali, gli abbonati Premium di Spotify nei 97 mercati beta possono semplicemente aprire l’app, riprodurre un brano e toccare il pulsante “Switch to video“. Il video musicale verrà riprodotto all’interno della visualizzazione “Now Playing” e potrà essere guardato a schermo intero ruotando il dispositivo in modalità orizzontale. Per tornare all’ascolto del brano normale, basterà premere il pulsante “Switch to audio“.

Come ha dichiarato Spotify in un post sul blog, nelle prossime settimane amplierà ulteriormente il catalogo dei video musicali e ne estenderà la disponibilità a un maggior numero di utenti e mercati.