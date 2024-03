Spotify sfida YouTube: aggiunge i video musicali

Spotify sta per introdurre una nuova entusiasmante funzionalità che promette di trasformare il modo in cui gli utenti fruiscono della musica. L’azienda, infatti, sta integrando i video musicali nelle sue app mobile e per desktop in alcuni mercati selezionati: Brasile, Colombia, Germania, Indonesia, Italia, Kenya, Paesi Bassi, Polonia, Filippine, Svezia e Regno Unito.

Gli Stati Uniti non sono inclusi in questa fase di lancio iniziale, ma Sten Garmark, VP Global Head of Consumer Experience di Spotify, ha dichiarato in un’e-mail che l’azienda spera di espandere presto il catalogo di video musicali e di aumentarne la disponibilità in altri Paesi.

Un’esperienza fluida e senza pubblicità, ma solo per gli abbonati Premium

Per accedere ai video musicali su Spotify, oltre a trovarsi in uno dei Paesi selezionati, è necessario avere un abbonamento Premium attivo. Gli utenti gratuiti, invece, dovranno continuare a rivolgersi a YouTube per guardare i loro video preferiti.

La riproduzione dei video musicali su Spotify è stata progettata per essere il più possibile intuitiva e integrata nell’esperienza d’uso dell’app. Invece di dover cercare manualmente i video o accedere a una sezione separata, gli utenti potranno avviarli direttamente dalla schermata “In riproduzione“, toccando un semplice pulsante “Passa al video” mentre ascoltano un brano che dispone di un video associato.

Una volta avviato, il video musicale sostituirà la grafica dell’album e inizierà a essere riprodotto dall’inizio, anche se l’utente era nel bel mezzo del brano. Ruotando il telefono in orizzontale, sarà possibile godersi il video a schermo intero, senza alcuna interruzione pubblicitaria, grazie al fatto che Spotify ospita direttamente questi contenuti.

Passare dall’audio al video e viceversa non è mai stato così facile

Se si desidera tornare all’ascolto in background, basterà toccare il pulsante “Passa all’audio” per disattivare il video musicale e riprendere la riproduzione audio. Inoltre, se si guarda il video fino alla fine, Spotify passerà automaticamente al brano successivo nella coda, riproducendolo in formato audio.

Anche gli utenti desktop potranno godersi questa nuova funzionalità, con i video musicali che appariranno nella colonna di destra insieme alle informazioni sul brano e sull’artista corrente. Ma le sorprese non finiscono qui: Spotify ha annunciato che la riproduzione dei video musicali sarà disponibile anche sui televisori, grazie alle app dedicate per Apple TV, Android TV, dispositivi Fire TV, console di gioco e diversi modelli di smart TV.

Un catalogo in espansione e una mossa strategica nel panorama dello streaming

Nella fase di lancio beta, Spotify offrirà un sottoinsieme limitato del suo catalogo completo, con migliaia di video musicali disponibili. L’azienda ha dichiarato di aver dato priorità a un’ampia gamma di generi e artisti nei mercati di lancio, ma si è già assicurata i diritti di distribuzione per aggiungere altri video in futuro.

Questa mossa strategica arriva in un momento interessante, considerando la recente disputa sui diritti d’autore che ha portato Universal Music Group a ritirare le sue canzoni da TikTok. Con l’integrazione dei video musicali, Spotify sta ampliando la sua offerta di contenuti video, affiancandoli a Clips (brevi video di artisti che parlano con i fan) e Canvas (opere d’arte di album in loop).

Allo stesso tempo, Spotify sta recuperando terreno rispetto ad altri servizi di streaming come YouTube Music e Apple Music, che già offrono video musicali ma in modo meno integrato e fluido. Con questa innovativa funzionalità, Spotify vuole distinguersi dalla concorrenza, offrendo agli utenti un’esperienza musicale che unisce audio e video in modo semplice e coinvolgente.