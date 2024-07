Videocamera Sicurezza Blink Mini con Alexa: al Prime Day solo 18€

La Videocamera di Sicurezza Blink Mini è la soluzione perfetta per vedere in diretta cosa succede in ogni stanza della casa, di giorno e di notte. Grazie alla definizione in HD hai immagini sempre perfette e ben visibili. Acquistala adesso a soli 18,99€, invece di 29,99€.

Questa offerta è un’occasione del Prime Day, disponibile in esclusiva su Amazon per i soli abbonati a Prime. La consegna gratuita è inclusa nella promozione e può avvenire in 1 giorno secondo la zona in cui vivi.

Videocamera di Sicurezza Blink Mini: dormi sonni tranquilli

Grazie alle notifiche in tempo reale e al rilevamento di movimento, la Videocamera di Sicurezza Blink Mini ti permette di vivere i tuoi momenti fuori casa senza preoccupazioni. Infatti, sai sempre tutto quello che succede. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso a soli 18,99€.

Dotata di audio bidirezionale, puoi ascoltare quello che succede nella stanza e anche comunicare con chi si trova in quell’ambiente. La configurazione è semplice, si installa in pochi minuti ed è anche compatibile con Alexa. Così puoi gestire tutte le sue funzionalità con i comandi vocali.

Nella confezione, oltre alla videocamera, trovi anche il kit di montaggio, il supporto, l’alimentatore e un cavo USB. Approfitta ora del Prime Day. Acquistala subito a soli 18,99€, invece di 29,99€.