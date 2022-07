Videocitofono WiFi Ring 68% sconto: in regalo Echo Show 5 e alimentatore

Si sente già nell’aria il profumo del risparmio pre Prime Day. Mancano poche ore all’inizio dell’evento 2022 e già si vedono alcuni prodotti super scontati a prezzi davvero speciali. Come il Ring Video Doorbell Wired a soli 49,99 euro, invece di 154,98 euro. Questo videocitofono ti regala non solo l’alimentatore Plug-In di Amazon, ma anche l’Echo Show 5.

Si tratta di un’offerta davvero speciale perché lo sconto qui è del 68%. Un prezzo così lo trovi solo ed esclusivamente su Amazon, il colosso dello shopping online. Con il Ring Video Doorbell Wired potrai vedere in tutta comodità chi è fuori casa tua e ti sta cercando.

Riceverai gli avvisi in tempo reale su smartphone, tramite l’app dedicata, ma anche sul modello di Echo Show in regalo gratis con questo acquisto. Potrai anche attivare gli avvisi di movimento indicando un’area delimitata. Un’ottima comodità per la tua sicurezza e tranquillità quando sei fuori casa.

Videocitofono WiFi Ring Video Doorbell Wired: un lusso comodo e sicuro

Configura il tuo nuovo Ring Video Doorbell Wired su misura per la tua casa. Questo videocitofono WiFi è davvero comodo e le sue funzionalità sono un vero e proprio lusso. Sicuro e facile da montare, potrai metterlo in funzione in pochissimi minuti e senza l’aiuto di nessuno.

Controlla completamente questo dispositivo intelligente attraverso la comoda app Ring. Potrai vedere in tempo reale cosa succede fuori casa tua in qualsiasi momento. Personalizzando le impostazioni di rilevazione e di movimento sarai avvisato qualsiasi cosa succeda fuori dalla norma.

Compatibile con Alexa potrai controllare questo speciale videocitofono WiFi direttamente dal tuo Echo Show 5, che hai pagato 0 euro, dicendo semplicemente: “Alexa, mostra la porta d’ingresso”. Grazie all’alimentazione con cavo non dovrai ricordare di ricaricarlo ogni volta. L’alimentatore da presa di corrente Plug-In di Amazon è incluso nella confezione.

Non perdere altro tempo e sfrutta questa speciale occasione da pre Prime Day 2022. Metti nel carrello il videocitofono WiFi Ring Video Doorbell Wired a soli 49,99 euro, invece di 154,98 euro. Un’ottima soluzione intelligente per migliorare la tua casa e renderla sempre più smart spendendo poco.

