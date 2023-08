Come vedere Villarreal-Barcellona in diretta streaming

Villarreal-Barcellona va in scena per la terza giornata de LaLiga, che entra finalmente nel vivo. Il pallone inizierà a rotolare sull’erba dell’Estadio de la Cerámica domenica 27 agosto alle ore 17:30, con la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Il campionato spagnolo entra a regime, per le big è tempo di stabilire ambizioni e gerarchie.

LaLiga: guarda Villarreal-Barcellona in streaming

L’attuale classifica del campionato spagnolo vede i padroni di casa a 3 punti grazie alla vittoria in trasferta con il Mallorca nell’ultimo turno (0-1, gol di Moreno). Gli ospiti sono invece a 4 punti, avendo superato in casa il Cadice (2-0, reti di Pedri e Torres). I blaugrana faranno di tutto per non perdere ulteriore terreno nei confronti di Real Madrid, Rayo Vallecano e Valencia che guidano il gruppo a 6 punti.

Gli appassionati de LaLiga e tutti coloro che vogliono vivere le emozioni del grande calcio internazionale hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN, accompagnati dalla telecronaca di Gabriele Giustiniani.

Tocca ai due allenatori, Setién e Xavi, trovare la chiave giusta per scardinare la porta avversaria. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Villarreal (4-4-2): Jorgensen, Pedraza, Cuenca, Gabbia, Foyth, Baena, Parejo, Terrats, Moreno, Sorloth, Brereton;

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Balde, Christensen, de Jong, Kounde, Gavi, Romeu, Pedri, Gundogan, Lewandowski, Nasraqui Ebana.

I bookmaker assegnano il pronostico alla vittoria dei blaugrana, ma il fattore campo invita alla prudenza e a non escludere alcuna ipotesi per il risultato finale.

Oltre allo spettacolo de LaLiga, un abbonamento a DAZN offre anche tutte le partite della Serie A in streaming, dieci su dieci per ogni turno di campionato.

