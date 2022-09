VIMGO P10, il proiettore portatile con Android in offerta lancio

Arriva VIMGO P10, un nuovo proiettore portatile smart con sistema operativo Android che puoi subito acquistare con una fantastica offerta di lancio.

Per pochi giorni, inserendo il codice sconto “BBGP10-1“, potrai pagarlo infatti solo 249 euro, risparmiandone 50 sul prezzo di lancio. Il pre-ordine è già attivo, con spedizione inclusa da magazzini situati in Europa: ti arriverà a casa nel giro di 5-7 giorni lavorativi.

VIMGO P10: il dispositivo smart che ti proietta uno schermo fino a 120 pollici

VIMGO P10 è basato su sistema operativo Android e avrai la possibilità di scaricare diverse applicazioni dallo store integrato, come Netflix, Prime Video, Spotify e altre app di intrattenimento. Non dovrai dunque effettuare il cast da altri dispositivi: sarà tutto integrato nel tuo proiettore portatile, che diventa fonte di divertimento ovunque tu decida di utilizzarlo.

Con risoluzione nativa a 1080p, grazie alla sua luminosità a 10000 lux è ottimo per la visione in condizioni di scarsa luce. Il bello è che non dovrai per forza stare in una stanza completamente buia: anche se dovesse esserci un po’ di luce filtrare dalle finestre, l’immagine proiettata dall’apparecchio sarà comunque più brillante.

Altra grande caratteristica saliente di VIMGO P10 risiede nella possibilità di regolare il focus dell’immagine direttamente dal telecomando, sfruttando gli appositi pulsanti. Inoltre, puoi effettuare il mirroring dello schermo del tuo smartphone, che sia un iPhone o un Android, in modo da poter visualizzare facilmente i tuoi contenuti su uno schermo decisamente più grande.

Da non sottovalutare ovviamente il suono: con il doppio altoparlante da 5W integrato puoi riprodurre la musica o l’audio del contenuto che stai guardando direttamente dal proiettore. Se disponi di un impianto audio bluetooth più potente puoi connetterlo direttamente all’apparecchio, così da vivere un’esperienza davvero cinematografica.

Il tutto è contenuto in una scocca compatta, elegante, facile da portare in giro ed estremamente silenziosa durante il funzionamento. Compatibilità WiFi 2.4GHZ e 5GHz, porte HDMI, USB e jack, si tratta di un prodotto veramente completo da non lasciarsi scappare. Specialmente con l’offerta sconto: solo 249 euro inserendo il codice “BBGP10-1“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.