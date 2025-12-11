Violazione copyright: Disney invia diffida a Google

Poche ore prima dell’annuncio dell’accordo con OpenAI, Disney ha inviato a Google una lettera di diffida (cease-and-desist) per la violazione del copyright. L’azienda di Mountain View è stata accusata di usare personaggi noti per l’addestramento dei modelli AI. Tali personaggi vengono quindi generati con vari servizi (l’immagine in evidenza è stata ottenuta con Google AI Studio).

Disney diffida il concorrente di OpenAI

Sam Altman (CEO di OpenAI) ha recentemente dichiarato un codice rosso per spingere i dipendenti a migliorare ChatGPT, in quanto il modello Gemini 3 Pro di Google offre prestazioni superiori a GPT-5.1. L’azienda californiana ha annunciato oggi un accordo con Disney per l’uso di Topolino e altri noti personaggi all’interno di Sora.

Per una “strana” coincidenza, ieri sera gli avvocati di Disney hanno inviato una lettera di diffida a Google, evidenziato una massiccia violazione dei diritti d’autore.

Google sta violando i diritti d’autore della Disney su larga scala, copiando un ampio corpus di opere Disney senza autorizzazione per addestrare e sviluppare modelli e servizi di intelligenza artificiale generativa, e utilizzando modelli e servizi di AI per sfruttare commercialmente e distribuire copie delle sue opere protette ai consumatori, violando i diritti d’autore della Disney.

Nella lettera sono elencati i nomi di alcuni personaggi generati con i tool AI di Google che fanno parte del catalogo di film di Disney, tra cui Frozen, Il Re Leone, Oceania, La Sirenetta, Deadpool, I Guardiani della Galassia e Star Wars.

Gli avvocati chiedono a Google di interrompere immediatamente copia, creazione e distribuzione delle opere derivate dei personaggi Disney protetti da copyright nei servizi di intelligenza artificiale, l’app mobile di YouTube, YouTube Shorts e YouTube. L’azienda di Mountain View deve inoltre implementare misure per impedire la generazione di output che violano i diritti di Disney.

