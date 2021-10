VIPRE Ultimate Security: suite completa di sicurezza a un prezzo bomba!

Oltre agli sconti sull’intero catalogo di antivirus Kaspersky e prodotti della rinomata società di sicurezza, in rete è possibile trovare anche l’ottima suite di sicurezza VIPRE Ultimate Security Bundle a prezzi eccezionali. Pensate, se normalmente costa 116,99 Euro all’anno, in queste giornate di ottobre è possibile acquistarla a soli 32,99 Euro all’anno!

VIPRE Ultimate Security Bundle: cosa offre e dettagli sui costi

La suite VIPRE Ultimate Security Bundle è composta da tre software. Il primo è l’antivirus Advanced Security, uno dei migliori dispositivi sul mercato. Funziona sia su PC Windows che su Mac e protegge i dispositivi su cui è installato da una vasta gamma di minacce. Malware, virus, adware, persino i ransomware più ostici già presenti sui database globali, prima li trova e poi li rimuove. Ove possibile, evita che essi entrino in azione. Tra le funzionalità aggiuntive (disponibili solo per Windows) notiamo poi in particolare la protezione da e-mail spam e tentativi di phishing.

O ancora, VIPRE Ultimate Security Bundle include il software Privacy Shield che, come da nome, si concentra sulla protezione dei dati sensibili degli utenti. In particolare, blocca webcam e microfono quando inutilizzati, gestisce la cronologia dei browser utilizzati (ovviamente senza accedervi per ottenere informazioni sull’attività dell’utente), ha funzionalità anti-tracking online e controlla nei database del Dark Web se le vostre e-mail o credenziali sono apparse nei forum dei cybercriminali.

Conclude il pacchetto Internet Shield VPN, servizio Virtual Private Network con pacchetto senza limiti. In altre parole, sia su PC Windows e Mac che su smartphone Android e iOS potrete accedere a una VPN che consente di visualizzare contenuti normalmente non accessibili in Italia e non solo. Come tante altre VPN, nasconde l’IP e tutela l’anonimato dell’utente durante la navigazione online.

L’intero pacchetto VIPRE Ultimate Security è scontato, come citato inizialmente, da 116,99 Euro a 32,99 Euro IVA inclusa. Si tratta dell’abbonamento annuale con utilizzo su 5 PC. Tra i metodi di pagamento supportati troverete anche carta di credito e PayPal, e l’abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento.