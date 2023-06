Virgin Fibra a meno di 25 euro/mese: approfitta ora

La promo Virgin Fibra FTTH rimane accessibile esclusivamente attraverso i canali online e viene offerta a un costo iniziale relativamente modesto.

Nello specifico si tratta di meno di 25 euro al mese per una durata di 18 mesi. È importante notare che questa promozione è valida fino al 31 agosto 2023, salvo proroga.

Virgin Fibra FTTH: i dettagli dell’offerta

L’omonimo operatore sta promuovendo in questi giorni un’offerta che prevede l’utilizzo illimitato di Internet da casa, con una velocità incredibile di 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, disponibile 24 ore su 24.

Inoltre, un potente modem Wi-Fi 6 è incluso senza costi aggiuntivi nel canone di abbonamento mensile, che è fissato a 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi.

Successivamente il costo sale a 29,49 euro per le rate successive ma rimarrà fisso a tempo indeterminato.

Un’opzione alternativa è richiedere la Fibra con una velocità di download di 2,5 Gigabit al secondo, che ha un costo mensile di 29,49 euro che rimarrà anche fisso.

Il dispositivo in prestito prende il nome dalla sua caratteristica distintiva: Wi-Fi 6. Questa caratteristica si trova in genere nei nuovi modelli di modem ed è molto ambita dai consumatori.

Grazie all’infrastruttura Open Fiber, questo provider fornisce Internet in fibra ottica direttamente nelle case a una tariffa che garantisce un servizio di alta qualità.

Questa partnership consente a Virgin di espandere i propri servizi ai clienti in molti paesi della penisola.

Virgin è più di un semplice fornitore di servizi di connettività. Questa rinomata azienda ha una presenza globale nel settore del fitness attraverso la sua catena di palestre.

Inoltre, con il pacchetto Virgin & Fitness PROMO, gli abbonati possono mantenersi in forma comodamente da casa, in quanto include sessioni di allenamento come parte del prezzo dell’abbonamento.

Puoi acquistare la promozione online e attivarla al costo scontato di 24,49 euro ma solo fino al 31 agosto 2023.

Puoi anche puntare alla variante a 29,49 euro per sempre con velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo. Il contributo iniziale è pari a 30,99 euro una tantum, ma puoi disdire senza costi quando vuoi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.