Virgin Fibra, con 29 euro porti la Fibra Pura a casa tua

Pagando solamente 29,49 euro al mese potrai finalmente vedere serie TV, film e tutto lo sport che vuoi sempre in HD o giocare online con la performance della fibra. Sai di cosa stiamo parlando? Ci riferiamo ai vantaggi di Virgin Fibra che, con un ottimo rapporto qualità/prezzo, ti consente di navigare senza interruzioni.

Perchè tantissimi utenti hanno già deciso di passare a Virgin Fibra? I motivi sono del tutto semplici e te li sveliamo subito. Scegliendo Virgin Fibra Pura hai finalmente l’opportunità di navigare sul web sfruttando tutta la potenza della fibra ottica. Entra a far parte del numero di utenti che hanno scelto Virgin Fibra: se sei stanco di avere una connessione lenta che ti impedisce di navigare e portare a termine tutti i tuoi lavori online in breve tempo, acquista Virgin Fibra Pura.

Passando a Virgin non hai nessun vincolo di permanenza e questa è sicuramente una caratteristica importante perchè, se vorrai cambiare, sarai libero di passare ad una nuova promozione e ad un altro gestore. Le promozioni Virgin Fibra attualmente disponibili sulla pagina web dedicata, incluso Fibra Pura a 2.5Gbit/s, hanno zero costi d’uscita. Dunque con Virgin Fibra puoi restare quanto vuoi e disdire il tuo abbonamento in ogni momento, senza pagare.

Che aspetti? Attiva Virgin Fibra e pagando solamente 29,49 euro al mese potrai finalmente vedere serie TV, film e tutto lo sport che vuoi sempre in HD o giocare online con la performance della Fibra. Con Virgin Fibra quello che vedi è quello che paghi, per sempre. Infine, navighi 5 volte più veloce con la Fibra Pura (FTTH) rispetto alla fibra misto rame (FTTC).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.