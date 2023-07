Virgin Fibra e Infinity+ a soli 24,49€/mese: approfitta ora

I pacchetti Internet da casa di Virgin Fibra includono anche una prova gratuita di 3 mesi di Infinity+, fornita senza costi aggiuntivi.

Il nuovo provider di telecomunicazioni in Italia offre un piano tariffario completo che include Internet domestico illimitato con velocità fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload.

In questo pacchetto è incluso anche un modem Wi-Fi 6 ad alte prestazioni, il tutto a un canone mensile fisso di 24,49 euro per i primi 18 mesi.

Successivamente, il canone sale a 29,49 euro al mese, ma rimane così com’è per sempre.

In alternativa, puoi richiedere subito la Fibra con velocità di 2,5 Gigabit al secondo, disponibile al costo mensile di 29,49 euro a tempo indeterminato.

Qualunque sia l’opzione scelta, entrambe le promozioni includono tre mesi di accesso gratuito a Mediaset Infinity+.

Virgin Fibra: cosa offre il gestore ai nuovi clienti

Il dispositivo in comodato d’uso di Virgin Fibra fornisce una funzionalità che si trova di solito nei modem moderni. Nello specifico ci riferiamo alla disponibilità del Wi-Fi 6.

Il provider mette a disposizione la connessione diretta fiber-to-home grazie agli sforzi collaborativi dell’infrastruttura Open Fiber e Fastweb.

Questa collaborazione consente a Virgin di fornire un servizio di alta qualità ai propri clienti, in quanto Fastweb ha una forte presenza in numerosi paesi della penisola.

Virgin è più di un semplice fornitore di servizi; ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la sua vasta rete di centri fitness.

Infatti, con la PROMO Virgin & Fitness, gli utenti possono mantenersi in forma comodamente da casa attraverso sessioni di allenamento inclusive.

In alternativa, è disponibile anche un’opzione per coloro che cercano velocità Internet ultraveloci fino a 2,5 Gigabit.

Per usufruire della promozione, devi attivarla online pagando soltanto 19,99€ di costo di attivazione.

Questa offerta è valida fino al 31 agosto 2023. Se invece opti per la variante che prevede la Fibra a una velocità incredibile di 2,5 Gigabit al secondo, ti verrà richiesto un pagamento iniziale di 30,99 euro come contributo una tantum.

Inoltre, con Virgin Fibra, hai la libertà di disdire il tuo abbonamento in qualsiasi momento senza incorrere in costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.