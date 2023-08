Virgin Fibra, meno 25€/mese e 3 mesi di Infinity+ gratis

Nel mondo di oggi, avere una connessione Internet affidabile e veloce è fondamentale sia per il lavoro che per il tempo libero, nonché per rimanere in contatto con gli altri.

Se stai cercando un servizio Internet che vanta sia un’incredibile velocità che una grande affidabilità, Virgin Fibra è la soluzione perfetta.

Con velocità fino a dodici volte superiore rispetto alle connessioni convenzionali e prezzi a partire da soli 24 euro al mese, Virgin Fibra è un’opzione eccellente.

Inoltre, ad ogni nuovo cliente che sottoscrive un contratto Virgin Fibra verrà consegnato un codice promozionale che gli darà diritto a tre mesi di Mediaset Infinity+ in omaggio.

In questo modo avrai accesso a tantissimi titoli, tra cui serie TV e film, trasmessi in streaming online.

Con Virgin Fibra tre mesi di Mediaset Infinity+ gratis

Virgin Fibra si appoggia alla tecnologia Pure Fiber (FTTH), ossia la forma più avanzata di innovazione nel campo della connettività Internet.

A differenza delle connessioni ibride in rame (FTTC), la fibra pura arriva direttamente a casa tua, garantendo velocità e stabilità senza pari.

Questa offerta prevede due diverse opzioni di velocità:

una velocità di 1 Giga al secondo a 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, dopodiché il costo salirà a 29,49 euro al mese. Il costo di attivazione è in offerta promozionale a 19,99 euro invece di 29,99 euro;

velocità di 2,5 Giga al secondo a 29,49 euro al mese, che rimarrà bloccata a tempo indeterminato. Il costo di attivazione è di 30,99 euro.

Entrambi i profili tariffari prevedono un modem in comodato d’uso dotato di tecnologia Wi-Fi 6, il quale garantisce una connessione rapida e affidabile, grazie alla tecnologia Wi-Fi Optimizer che regola la connessione in base ai requisiti dei dispositivi ad essa collegati.

Per attivare una delle due offerte e ottenere tre mesi di Mediaset Infinity+ in omaggio, clicca sul link qui sotto.

