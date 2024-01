Virgin Fibra, per te a soli 26€ al mese e attivazione gratuita

Virgin Fibra risponde a tutte le esigenze degli utenti: che tu sia un privato o un professionista con partita iva puoi scegliere la promozione più adatta alle tue esigenze e avere internet a casa ad un costo davvero vantaggioso. Con Virgin porti la fibra a casa tua a partire da soli 26,49 euro al mese. per te l’attivazione è gratuita ed il prezzo è bloccato!

Cosa contraddistingue Virgin Fibra dagli altri gestori? Senza dubbio l’ottimo rapporto qualità/prezzo! Pagando meno di 27 euro al mese puoi avere la Fibra Pura (FTTH) che arriva alla velocità massima di 2.5 Gigabit/s, 12 volte più veloce delle connessioni misto rame (FTTC).

Che aspetti? Scegli subito Virgin Fibra per navigare senza interruzioni. Siamo sicuri che una volta sottoscritta la promozione non potrai più farne a meno. Tanto disdire non ti costa nulla!

Virgin Fibra: soluzioni per ogni esigenza

Vuoi finalmente goderti in streaming tutte le tue passioni senza interruzioni? La Fibra Pura (FTTH) a 2.5 Giga di velocità massima è 12 volte più veloce delle connessioni in misto rame (FTTC). Puoi finalmente dire basta rame, rete che lagga e buffering: ora puoi finalmente giocare alla velocità della fibra pura.

Non perdere altro tempo e inizia a vivere le tue più grandi passioni senza rallentamenti; con Virgin fibra puoi connettere più dispositivi contemporaneamente senza avere perdite di potenza.

Entra anche tu a far parte della grande famiglia che ha già scelto Virgin Fibra: sono infatti oltre 14 milioni le persone che hanno scelto questo operatore. Attiva subito la Fibra Pura 1 Giga pagando solamente 26,49 euro anzichè 29,49 al mese per sempre. L’attivazione è gratuita! Ricorda, però, che la promozione è limitata.

