Virgin Fibra Pura, naviga a soli 24,49 euro al mese

Virgin Fibra Pura offre l’opportunità di navigare sul web sfruttando tutta la potenza della fibra ottica. Non a caso, Virgin Fibra Pura è in grado di fornirti una connessione con velocità fino a 2,5 gigabyte in download.

Se sei stanco di avere una connessione lenta che ti impedisce di navigare e portare a termine tutti i tuoi lavori online in breve tempo, la promozione Virgin Fibra Pura è sicuramente quella più adatta a te. Non a caso, parliamo di un servizio che nasce con l’obiettivo di ottimizzare la connessione internet all’interno di tutta la casa.

Con Virgin Fibra sei sicuro di navigare alla velocità della Fibra Pura a 2.5Gbit/s massima in download ma anche di avere la tranquillità di un prezzo bloccato e se vuoi disdire non ti costa niente.

Che aspetti? Passa subito a Passa a Virgin, ricorda che non hai alcun vincolo di permanenza. Potrai finalmente

vedere serie TV, film e tutto lo sport che vuoi sempre in HD o giocare online con la performance della Fibra.

Di addio alla tua rete lenta e prova Virgin Fibra: ti basterà accedere al sito internet dedicato e verificare la copertura nella tua zona: troverai un campo dedicato in cui inserire il tuo indirizzo completo. Se lo vorrai, sarai contattato direttamente dal servizio Virgin Fibra per la sottoscrizione del servizio. Con Virgin Fibra non ti resta che navigare con velocità e senza nessuna interruzione.

Con Virgin Fibra hai:

zero costi d’uscita: con Virgin Fibra puoi restare quanto vuoi e disdire il tuo abbonamento in ogni momento, senza pagare un euro.

zero aumenti imprevisti del prezzo in bolletta: hai presente i costi che salgono e l’inflazione che aumenta? Con Virgin Fibra quello che vedi è quello che paghi, per sempre.

navighi 5 volte più veloce con la Fibra Pura (FTTH) rispetto alla fibra misto rame (FTTC). Lo abbiamo già detto? La Fibra Pura è la scelta migliore per lo streaming, il gaming e lo smartworking.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.