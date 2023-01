Virgin Fibra Pura proroga ulteriormente la sua promo natalizia

Il periodo festivo è terminato, ma Virgin Fibra Pura ha pensato di prorogare la sua promo natalizia a 26,99 euro al mese.

Questa promo sarebbe dovuta scadere a Capodanno, invece il gestore ha inserito una nuova data di scadenza: 15 gennaio 2023.

Siccome mancano pochi giorni alla scadenza, per approfittare di questa offerta è necessario entrare in questa pagina e passare subito a Virgin Fibra Pura.

Promo natalizia Virgin Fibra Pura prorogata: ecco cosa contiene

La promo natalizia di Virgin Fibra Pura prorogata fino al 15 gennaio 2023 include una connessione Internet illimitata soltanto in tecnologia FTTH, che raggiunge in download 1 GBPS e in upload 300 MBPS.

Il Modem Virgin Fibra viene offerto ai clienti che sottoscriveranno l’offerta in comodato d’uso gratuito. Questo modem è compatibile con il Wi-Fi 6.

Rispetto ad altri gestori di telefonia casa, Virgin Fibra Pura non offre nessun servizio voce, ma soltanto la connessione Internet in tecnologia FTTH. Il costo di attivazione una tantum è pari a 19,99 euro.

A occuparsi dell’installazione, dell’attivazione e della manutenzione delle varie connessioni è la stessa Virgin Fibra in collaborazione con Open Fiber.

Finora, l’operatore è riuscito a coprire più di 11 milioni di abitazioni locate in 271 città e 7.000 comuni di piccole e medie dimensioni.

I nuovi clienti possono sottoscrivere QUI Virgin Fibra & Fitness, ottima alternativa a Virgin Fibra Pura.

Oltre ad avere la connessione illimitata fino a 1 GBPS in download e 300 MBPS in upload, il cliente avrà a disposizione un abbonamento alla piattaforma Virgin Active Revolution.

Il costo mensile di questa offerta è di 39,49 euro al mese. Purtroppo sono scaduti il 31 dicembre 2022 i 3 mesi in promozione a 29,49 euro.

In cambio, però, i Live Trainer faranno vivere ai clienti un’esperienza fitness unica, assicurando loro tecnica, performance e la qualità dei workout Virgin Active con 10 categorie di allenamento e oltre 50 appuntamenti in diretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.