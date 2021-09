L'evoluzione del brand Visa arriva anche nel nostro paese

Dando seguito a quanto anticipato nei mesi scorsi, Visa lancia anche in Italia l'evoluzione del proprio brand, con l'obiettivo dichiarato di mostrare le molteplici potenzialità e applicazioni offerte dalla propria rete di pagamento, sottolineando l'impegno profuso a favore di innovazione e inclusione.

Nuovo look e nuovo brand per Visa

Un'iniziativa che si struttura in più fasi. La prima prevede il debutto di un'ampia campagna di comunicazione e l'esordio di un nuovo look. In entrambi i casi, la finalità è avvicinare ancora di più persone e imprese, facendo loro comprendere il valore di un network tecnologico che consente di pagare ed essere pagati senza l'utilizzo di contanti in modo affidabile, semplice e veloce, in ogni momento e in tutto il mondo . Questo il commento di Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa in Italia.

Visa continua ad anticipare il futuro del commercio digitale, garantendo l'accesso al proprio network globale, sicuro e disponibile, per tutti e ovunque. La nuova evoluzione del brand Visa punta a far conoscere meglio chi siamo e cosa facciamo: non siamo una banca e non emettiamo carte, siamo un network di network, leader nella sicurezza e nell'innovazione, che connette persone, aziende, esercenti e facilita l’inclusione e la crescita economica in Italia e in tutto il mondo. Vogliamo trasmettere in modo più pervasivo i nostri valori fondanti, che comprendono inclusione e valorizzazione della diversity.

Un network che connette esercenti e PMI a livello globale, garantendo continuità operativa e supporto nel loro percorso di digitalizzazione, sostenendo lo sviluppo dell'ecosistema Fintech e di soluzioni innovative per i consumatori, senza tralasciare la sicurezza. Il gruppo è inoltre impegnato, proprio attraverso la propria rete, a raggiungere 1,7 miliardi di persone che non hanno ancora accesso ai servizi finanziari tradizionali.