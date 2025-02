Visa e Fold uniti per portare carte premio in Bitcoin

“In Fold, non stiamo solo creando prodotti, stiamo plasmando il futuro dei premi e della finanza personale”. È questa la notizia ufficiale che arriva da Will Reeves, CEO di Fold che ha rinforzato la sua partnership con Visa per portare sul mercato programmi crypto innovativi attraverso carte premio in Bitcoin.

Fold è il principale fornitore di carte premio in criptovaluta, con un volume di transazioni che, solo negli Stati Uniti, è stato di quasi 6 trilioni di dollari nel 2024. È significativo che con le sole carte di debito si siano aggiunti circa 5 trilioni di dollari nel volume delle transazioni.

“Crediamo che il bitcoin sia la prossima evoluzione dei premi e questa partnership con Visa rafforza la nostra capacità di offrire un valore ineguagliabile ai nostri utenti”, ha continuato Reeves. Fold conta un pacchetto di oltre 600.000 clienti che integrano la criptovaluta nella loro vita quotidiana.

Visa e Fold una collaborazione che rafforza il presente per un futuro crypto

La scelta da parte di Fold di aumentare la sua collaborazione con Visa fa emergere la volontà di rafforzare il presente con uno sguardo verso il futuro. L’obiettivo è quello di rafforzare e ridefinire il panorama dei premi permettendo ai consumatori di guadagnare ancora più BTC, senza problemi e attraverso le transazioni quotidiane.

Un risultato molto interessante, che ridefinisce le sorti del classico Cashback visto dal punto di vista tradizionale, ovvero acquisto in valuta fiat e ne ricevo una parte in ritorno. Nel caso di Fold il protagonista del Cashback per i clienti è Bitcoin. Si parla di un volume che supera i 2,5 miliardi di dollari in transazioni e oltre 70 milioni di dollari in bitcoin ritornati ai clienti. Tre volte il valore che avrebbero guadagnato con i premi Cashback classici.

Fold con Visa sta cercando di riscrivere i programmi di ricompensa tradizionali per modernizzare questa strategia e garantire ai clienti un sistema avanzato e al passo con l’evoluzione finanziaria in Bitcoin affacciata al mercato delle criptovalute.