Vista Social AI: prova gratis per 14 giorni e sconti del 20% sul piano annuale

Vista Social è un’AI perfetta se hai appena avviato un’attività e stai cercando di farla conoscere attraverso i social. Già, perché per i profili nati da poco, farsi notare con post e reel di successo non è semplice. È una situazione più comune di quanto pensi, e non significa che le tue idee non siano valide. Piuttosto, potrebbe essere necessario rivedere la tua strategia di comunicazione per migliorare i risultati.

Non è colpa degli algoritmi di Instagram o TikTok, ma dell’approccio che stai adottando. Se non hai il budget per affidarti a un team di esperti, una soluzione intelligente potrebbe essere Vista Social, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che aiuta a ottimizzare la gestione dei social media. Puoi provarla gratuitamente per 14 giorni, per testarne l’efficacia senza alcun impegno.

Come funziona Vista Social

Grazie agli strumenti avanzati di Vista Social, programmare e pianificare i contenuti diventa più semplice, assicurandoti che i tuoi post raggiungano il pubblico giusto nel momento più opportuno. La piattaforma supporta l’integrazione con i principali social network, tra cui Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, X, YouTube e Pinterest, permettendoti di gestire la tua presenza online in un unico spazio.

Una volta che i tuoi contenuti sono online, Vista Social facilita la gestione delle interazioni, raccogliendo commenti, messaggi e menzioni in un unico pannello. Questo ti aiuta a rispondere in modo tempestivo e a rafforzare il coinvolgimento della community, migliorando l’engagement e la visibilità del tuo brand nel lungo periodo.

Oltre alla gestione dei post e delle interazioni, offre report dettagliati e automatizzati che forniscono un quadro chiaro delle performance dei tuoi contenuti. Analizzando quali post funzionano meglio e quali meno, puoi ottimizzare la tua strategia in modo efficace, evitando di investire tempo ed energie su contenuti poco performanti.

Vista Social ti permette di accedere a tutti questi strumenti con una prova gratuita di 14 giorni, così da testare la piattaforma senza alcun vincolo. Se decidi di continuare, puoi scegliere tra diversi piani a pagamento, risparmiando fino al 20% con un abbonamento annuale.

Per attivare la prova gratuita o acquistare direttamente il piano scontato vai sul sito di Vista Social.