Vivaldi 7.9 mobile, le schede a due livelli arrivano su iOS

Vivaldi fa su mobile quello che gli altri browser non osano: dare agli utenti il controllo totale sulle schede, anche se lo schermo è piccolo. La versione 7.9 per mobile, che l’azienda definisce “the big one”, porta finalmente su iOS le schede a due livelli, una funzione che su Android esiste dal 2021… Ci sono voluti cinque anni per superare le restrizioni della piattaforma Apple.

Vivaldi 7.9 porta le schede a due livelli su iOS

Basta tenere premuto il pulsante Nuova scheda e scegliere “Nuovo gruppo di schede.” Da lì è possibile organizzare le schede su due livelli, scegliendo lo stile in Impostazioni > Schede > Stile raggruppamento schede. Il risultato è avere più schede a portata di mano senza dover scorrere una lista infinita.

Per chi gestisce decine di schede aperte sul telefono, e chi usa Vivaldi di solito ne ha parecchie, la differenza è concreta.

Immagine del giorno e sfondi sincronizzati

Ogni giorno, lo sfondo della Start Page cambierà con una nuova immagine per rendere il browser un po’ più vivo. Su iOS, la funzione ha un extra: si può usare l’immagine del giorno direttamente come sfondo del telefono, sincronizzando browser e desktop senza sforzo. Si attiva da Impostazioni > Start Page > Sfondo > Usa immagine del giorno. Disponibile su iOS e Android.

Importazione da Safari su iOS

Vivaldi 7.9 su iOS aggiunge l’importazione dei dati di navigazione da Safari, quindi segnalibri, password, carte di credito salvate. Si accede da Impostazioni > Importa da Safari. Semplificare il passaggio da un browser all’altro è essenziale per un browser di nicchia che cerca di conquistare nuovi utenti.

Modalità Desktop migliorata su Android

Su Android, Vivaldi continua a perfezionare il supporto DeX e Desktop Mode per chi usa il telefono collegato a schermo, tastiera e mouse. In questa modalità, Vivaldi offre schede reali e pannelli per accedere rapidamente a segnalibri, cronologia, note, traduttore e download, trasformando il telefono in un computer desktop con un browser all’altezza. L’aggiornamento è disponibile su App Store e Google Play.