 Vivi un autunno magico con le novità Disney+ da soli 6,99€
Preparati a vivere un autunno magico con le novità emozionanti di Disney+, la piattaforma esclusiva a partire da soli 6,99€ al mese.
Disney+

Sei pronto a vivere un autunno emozionante grazie a Disney+? Non perdere altro tempo. Scopri tutte le offerte a partire da soli 6,99 euro al mese. Tantissimo intrattenimento per te e per tutta la tua famiglia.

Cosa stai aspettando? Novembre sarà un mese davvero ricco di contenuti che renderanno ancora più emozionante ogni settimana. Scopri film, serie e docuserie in arrivo per un calendario davvero incredibile!

Novembre 2025 su Disney+: tutte le novità in arrivo

Ecco tutte le novità in arrivo su Disney+ i primi giorni di novembre 2025.

  • 4 novembre
    • All’s Fair
      • Un team di avvocati divorzisti lascia uno studio dominato dagli uomini per aprire il proprio studio di potenza. Feroci, brillanti ed emotivamente complicati, navigano tra rotture ad alto rischio, segreti scandalosi e alleanze mutevoli, sia in aula che all’interno dei loro stessi ranghi. In un mondo in cui il denaro parla e l’amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a giocare al gioco, ma lo cambiano.
  • 5 novembre
    • I Fantastici 4: Gli inizi
      • Ambientato sullo sfondo di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, Marvel’s First Family affronta una sfida scoraggiante. Costretti a bilanciare l’essere eroi con il loro legame familiare, devono difendere la Terra da un dio dello spazio e dal suo enigmatico araldo.
    • The Manipulated
      • Taejoong conduce una vita normale fino a quando una terribile ingiustizia lo manda in prigione. Lì scopre che tutto è stato orchestrato da Yohan e giura vendetta in questo frenetico dramma d’azione.
  • 7 novembre
    • Love+War
      • La fotografa di guerra vincitrice del premio Pulitzer Lynsey Addario è combattuta tra la sua professione e le esigenze della maternità.
    • Seventeen: Our Chapter
      • I Seventeen si sono esibiti come gruppo di 13 membri per dieci anni senza alcun cambio di formazione. Ma con un flusso di sparizioni temporanee all’orizzonte, il gruppo si chiede: “Fino a che punto possiamo arrivare?”.
    • Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar
      • “Fire And Water: Making The Avatar Films” è un documentario di Lightstorm Entertainment. Il documentario in due parti, che offre uno sguardo affascinante sulla realizzazione del successo al botteghino vincitore dell’Oscar® “Avatar: La via dell’acqua” e un primo sguardo al prossimo “Avatar: Fire and Ash”, presenta esclusivi filmati dietro le quinte, concept art e interviste con cast e registi.

Pubblicato il 5 nov 2025

5 nov 2025
