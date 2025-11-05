Vivi un autunno magico con le novità Disney+ da soli 6,99€

Sei pronto a vivere un autunno emozionante grazie a Disney+? Non perdere altro tempo. Scopri tutte le offerte a partire da soli 6,99 euro al mese. Tantissimo intrattenimento per te e per tutta la tua famiglia.
Novembre 2025 su Disney+: tutte le novità in arrivo
Ecco tutte le novità in arrivo su Disney+ i primi giorni di novembre 2025.
- 4 novembre
- All’s Fair
- Un team di avvocati divorzisti lascia uno studio dominato dagli uomini per aprire il proprio studio di potenza. Feroci, brillanti ed emotivamente complicati, navigano tra rotture ad alto rischio, segreti scandalosi e alleanze mutevoli, sia in aula che all’interno dei loro stessi ranghi. In un mondo in cui il denaro parla e l’amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a giocare al gioco, ma lo cambiano.
- All’s Fair
- 5 novembre
- I Fantastici 4: Gli inizi
- Ambientato sullo sfondo di un mondo retro-futuristico ispirato agli anni ’60, Marvel’s First Family affronta una sfida scoraggiante. Costretti a bilanciare l’essere eroi con il loro legame familiare, devono difendere la Terra da un dio dello spazio e dal suo enigmatico araldo.
- The Manipulated
- Taejoong conduce una vita normale fino a quando una terribile ingiustizia lo manda in prigione. Lì scopre che tutto è stato orchestrato da Yohan e giura vendetta in questo frenetico dramma d’azione.
- I Fantastici 4: Gli inizi
- 7 novembre
- Love+War
- La fotografa di guerra vincitrice del premio Pulitzer Lynsey Addario è combattuta tra la sua professione e le esigenze della maternità.
- Seventeen: Our Chapter
- I Seventeen si sono esibiti come gruppo di 13 membri per dieci anni senza alcun cambio di formazione. Ma con un flusso di sparizioni temporanee all’orizzonte, il gruppo si chiede: “Fino a che punto possiamo arrivare?”.
- Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar
- “Fire And Water: Making The Avatar Films” è un documentario di Lightstorm Entertainment. Il documentario in due parti, che offre uno sguardo affascinante sulla realizzazione del successo al botteghino vincitore dell’Oscar® “Avatar: La via dell’acqua” e un primo sguardo al prossimo “Avatar: Fire and Ash”, presenta esclusivi filmati dietro le quinte, concept art e interviste con cast e registi.
- Love+War
Pubblicato il 5 nov 2025
