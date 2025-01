Vivid Money: il conto aziendale con cashback e funzioni smart

Vivid Money è la soluzione ideale per aziende e professionisti che cercano una piattaforma di gestione finanziaria versatile, intuitiva e ricca di vantaggi. Tra le sue principali caratteristiche spiccano un conto business gratuito con fino a 30 IBAN, un sistema di cashback fino al 10% e un’interfaccia mobile avanzata che rende la gestione aziendale semplice e veloce. Per aprirlo basta andare sul sito di Vivid Money e seguire le istruzioni: ci vorranno 10 minuti, non di più.

Cosa offre Vivid Money

Vivid Money offre una serie di servizi pensati per ottimizzare la gestione delle finanze aziendali:

Conto gratuito con fino a 30 IBAN dedicati : organizza il budget creando conti separati per diverse aree del tuo business o progetti specifici, tutti facilmente gestibili dalla stessa piattaforma;

: organizza il budget creando conti separati per diverse aree del tuo business o progetti specifici, tutti facilmente gestibili dalla stessa piattaforma; Tasso di interesse del 4% annuo sul saldo positivo : un’opportunità per far fruttare i fondi inutilizzati, trasformandoli in un vantaggio finanziario;

: un’opportunità per far fruttare i fondi inutilizzati, trasformandoli in un vantaggio finanziario; Carte VISA gratuite per ogni membro del team : emetti carte fisiche e virtuali personalizzabili, con pieno controllo tramite l’app per bloccarle o ricaricarle in tempo reale;

: emetti carte fisiche e virtuali personalizzabili, con pieno controllo tramite l’app per bloccarle o ricaricarle in tempo reale; Bonifici SEPA istantanei e bonifici SWIFT : trasferimenti rapidi e senza complicazioni, ideali per gestire pagamenti locali e internazionali con facilità;

: trasferimenti rapidi e senza complicazioni, ideali per gestire pagamenti locali e internazionali con facilità; Integrazione con software di contabilità : semplifica la gestione amministrativa collegando il conto ai principali strumenti di contabilità per automatizzare report e bilanci;

: semplifica la gestione amministrativa collegando il conto ai principali strumenti di contabilità per automatizzare report e bilanci; Fatturazione integrata : crea, invia e gestisci le fatture direttamente dall’app, così da ridurre la complessità delle operazioni quotidiane;

: crea, invia e gestisci le fatture direttamente dall’app, così da ridurre la complessità delle operazioni quotidiane; Supporto umano disponibile 24/7: un team di esperti pronto a rispondere via chat o email per ogni necessità, garantendo un’assistenza rapida e affidabile.

Con Vivid Money, ogni aspetto della gestione finanziaria aziendale viene semplificato. La possibilità di aprire conti separati, monitorare le spese e ottenere cashback su ogni acquisto rende questo conto un alleato indispensabile per chi vuole ottimizzare la propria operatività.

Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale di Vivid Money e inizia oggi stesso a trasformare la gestione finanziaria della tua azienda.