VLC 3.0.21: le funzionalità introdotte con la nuova versione

VLC 3.0.21 è l’ultimo aggiornamento stabile, reso disponibile da poco per uno dei più diffusi lettori multimediali multipiattaforma e gratuiti, utilizzando da un grande bacino di utenza che viene da sistemi operativi sia Linux, ma anche Windows, macOS e persino Android. La nuova versione apporta diverse funzionalità che interessano l’equalizzazione audio, ma anche tecnologie per la riproduzione di video in HDR.

VLC 3.0.21: nuovo filtro AMD VQ Enhancer e miglior supporto Opus Ambisonic

VLC 3.0.21 introduce innanzitutto un nuovo filtro, denominato AMD VQ Enhancer, oltre a un’opzione aggiuntiva D3D11 per usare NVIDIA TrueHDR, al fine di riprodurre contenuti HDR da fonti di tipo SDR, insieme Super Resolution, la tecnologia di upscaling proprietaria che funziona con le GPU AMD. Viene anche aggiunto il supporto alla gestione degli header content range HTTP.

Viene migliorato il supporto per la tecnologia Opus Ambisonic e la resa dei sottotitoli su piattaforme Apple, con una correzione delle ricerce di fallback dei font. La versione risolve anche diversi bug per migliorare la resa dei sottotitoli ASS, insieme a diverse decodifiche multimediali, come Opus MP4, la decodifica hardware VA-API con alcuni driver e lo streaming adattivo HLS in modalità solo audio.

La nuova opzione HDR di VLC permette inoltre di attivare o disattivare la tecnologia per tutte le sorgenti, in maniera indipendente dal display.

Nella lista bugfix ci sono anche correzioni per un security integer overflow nel modulo MMS, oltre a instabilità risolte come dei crash che avvenivano quando veniva usato CAOpenGLLayer sui sistemi Apple e una regressione che su macOS causava crash quando si utilizzavano dispositivi audio con più di nove canali.

Naturalmente non mancano componenti aggiornati, tra cui diversi ccodec, come FFmpeg 4.4.4, dav1d 1.4.2 e libvpx 1.14.1.

VLC 3.0.21 è disponibile al download dal sito ufficiale, in formato .tarball, da compilare attraverso il terminale, oppure attraverso i repository della propria distribuzione Linux installata nel sistema.