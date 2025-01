VLC Player: sottotitoli AI automatici e traduzione in tempo reale

Il popolarissimo lettore video open source VLC ha fatto parlare di sé al CES 2025, dove ha mostrato una novità che farà gola a molti: sottotitoli automatici generati dall’AI, con tanto di traduzione in oltre 100 lingue. Il tutto senza bisogno di una connessione Internet, direttamente sul proprio dispositivo.

VLC Player, sottotitoli AI e traduzioni live senza connessione

Jean-Baptiste Kempf, presidente di VideoLAN (l’azienda che sviluppa VLC), ha presentato la funzione in un video dimostrativo. I sottotitoli appaiono in tempo reale mentre il video scorre, senza ritardi o imprecisioni. Ma la vera magia è la traduzione istantanea: basta scegliere la propria lingua e il gioco è fatto.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

“L’importante è che tutto questo avviene in locale, offline, senza servizi cloud“, sottolinea Kempf. “I modelli AI girano direttamente nell’eseguibile di VLC.” Niente più affannose ricerche di sottotitoli online, insomma: ci pensa VLC a crearli al volo.

Un progetto in cantiere da tempo

L’idea di sfruttare l’AI per i sottotitoli non è nuova in casa VideoLAN. Da tempo esiste un plug-in sperimentale che usa il sistema di riconoscimento vocale Whisper di OpenAI. Ma la demo del CES sembra aver portato la funzione a un nuovo livello, integrandola nativamente in VLC e aggiungendo la traduzione in tempo reale.

Quando potremo mettere le mani su questa chicca? Kempf non si sbilancia, ma è chiaro che il rilascio è questione di mesi, se non di settimane. Intanto, il team di VideoLAN festeggia un altro traguardo: 6 miliardi di download totali. “Il numero di utenti attivi di VLC è in costante crescita, nonostante l’era dello streaming“, si gongola Kempf.