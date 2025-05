Voce AI di Darth Vader: SAG-AFTRA denuncia Epic Games

SAG-AFTRA, sindacato statunitense che rappresenta i professionisti del settore dello spettacolo e dei media, ha presentato una denuncia contro Llama Productions (sussidiaria di Epic Games) per pratica di lavoro sleale. La software house non ha notificato e concordato i termini d’uso della voce AI di Darth Vader nel gioco Fortnite (oggi ritornato su App Store negli Stati Uniti).

Nessun permesso dal sindacato

A partire dal 16 maggio, i giocatori possono parlare con Darth Vader in Fortnite: Galactic Battle. Circa due anni prima della sua morte, avvenuta il 9 settembre 2024, James Earl Jones aveva concesso il permesso a Lucasfilm di usare la sua voce in futuri progetti.

Epic Games ha usato la voce originale per creare una versione AI che gli utenti possono ascoltare quando incontrano Darth Vader nel gioco. La software house ha sfruttato il modello Gemini 2.0 Flash per generare i dialoghi (testo) e il modello Flash v2.5 di ElevenLabs per generare l’audio.

Epic Games ha ottenuto legalmente il permesso, ma SAG-AFTRA contesta la modalità scelta dalla software house per usare la voce. Secondo il sindacato sono stati violati i diritti dei lavoratori e la contrattazione collettiva. Epic Games non ha informato il sindacato, né concordato termini e condizioni d’uso della voce AI.

La denuncia è stata presentata alla National Labor Relations Board. L’agenzia statunitense potrebbe chiedere un’ingiunzione per rimuovere Darth Vader dal gioco. Da luglio 2024 è in corso uno sciopero dei lavoratori del settore media per ottenere un accordo sull’uso dell’AI nei giochi.