Vodafone Family Plan: Fibra e Buono Amazon da 50€

Oltre alla PROMO Internet Unlimited che abbiamo visto nelle scorse ore, Vodafone offre anche la Family Plan. Una soluzione tutto incluso con anche una SIM mobile con tutto illimitato ed un Buono Amazon da 50€.

L’offerta, che vedremo nello specifico tra poco, è davvero molto interessante perché offre un pacchetto onnicomprensivo che vi permette quindi di farvi risparmiare sulla vostra spesa mensile.

Family Plan: la PROMO All Inclusive di Vodafone

Con questa soluzione l’operatore rosso offre internet illimitato fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload grazie alla tecnologia Fiber To The Home, chiamate senza limiti dal fisso verso tutti i gestori sia mobili che fissi nazionali, una SIM con minuti senza limiti, SMS illimitati e Giga Illimitati alla massima velocità disponibile ed oltre a tutto questo un Buono Amazon da 50 euro. Family Plan è disponibile ad un prezzo tutto incluso di soli 34,90 euro ogni mese, anziché 39,90 euro.

La SIM inclusa nel canone mensile può essere attivata sia portando il proprio numero da qualsiasi gestore sia attivando una nuova numerazione con Vodafone.

Inoltre, l’offerta in questione offre di default per tutti i clienti il nuovo Modem dell’operatore rosso con Wi-Fi 6. Rispetto alla Internet Unlimited, infatti, questa promozione è disponibile solo in FTTH. La tecnologia di sesta generazione presente nel Modem permette di navigare in maniera veloce e stabile.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto sinora è priva di vincoli contrattuali, proprio come la Internet Unlimited. Attualmente, è disponibile ONLINE senza alcuna scadenza.

Inoltre, la spedizione della SIM così come quella relativa all’apparato è completamente a carico dell’operatore rosso. In pratica, attivando Family Plan non pagherete alcun contributo iniziale.

In caso di recesso, però, sarete tenuti alla restituzione del Modem entro 30 giorni altrimenti pagherete una somma che varia da 50 euro fino a 70€ a seconda del periodo di disattivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.