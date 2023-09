Vodafone Fibra: Internet Unlimited ad un prezzo eccezionale

Avere una connessione lenta e instabile è uno dei più grandi problemi di chi lavora in smart working o è abituato a giocare online con gli amici. Vodafone Fibra è uno dei servizi più amati dagli italiani, proprio per la sua affidabilità. Se la tua attuale connessione non ti soddisfa più, puoi provare Internet Unlimited, in offerta a 24,90 euro al mese per un tempo limitato (24 mesi, poi passerà a 27,90 euro al mese). Il costo di attivazione è di 39,90 euro (inseriti nella prima fattura o rateizzati al prezzo di 5 euro al mese per 2 anni).

Vodafone Fibra: un servizio veloce con un modem smart

Con Vodafone Fibra è possibile navigare senza limiti fino a 2.5 Gigabit/s a seconda della copertura della tua zona (la massima velocità si raggiunge con “fibra pura”, ovvero tecnologia FTTH – Fiber To The Home). Vodafone offre inoltre il nuovissimo modem WiFi 6 con WiFi Optimizer, ovvero il sistema smart che consente a tutti i dispositivi collegati alla rete Vodafone via WiFi di rimanere connessi tra loro, sempre con la massima stabilità e con prestazioni ottimali. Mentre sei in attesa dell’attivazione della tua linea fissa, riceverai una SIM con 15 GB giornalieri da utilizzare gratuitamente. Una volta attivata la linea, avrai a disposizione 1 GB al mese da poter usare in caso di necessità. Non è tutto qui. Oltre alla connessione internet, l’offerta Internet Unlimited include anche le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali (solo per attivazioni online). I numeri internazionali o i numeri speciali restano a pagamento.

Con Vodafone Fibra potrai godere di una connessione sempre potente e stabile in ogni parte della tua casa. Potrai inoltre guardare film e serie TV in 4K, giocare online senza lag e fare le tue dirette in streaming (o le tue chiamate di lavoro) senza alcun tipo di interruzioni. Se stai cercando il massimo da una connessione internet, non ti resta che scegliere Vodafone Fibra.

