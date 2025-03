Vodafone Fibra senza costi di attivazione: usa questo codice e risparmia

Fino al 10 marzo, chi sceglie di sottoscrivere un’offerta fibra Vodafone può approfittare di un’importante promozione: inserendo il codice sconto CARNEVALE durante l’acquisto, è possibile eliminare completamente i costi di attivazione, con un risparmio immediato di 39,90 euro.

Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi desidera attivare il piano Internet a casa senza limiti, che include connessione illimitata e chiamate senza costi aggiuntivi al prezzo di 25,90 euro al mese. Se la propria abitazione è raggiunta dalla tecnologia FTTH, la velocità di download può arrivare fino a 2,5 Gigabit/s, garantendo prestazioni ottimali anche per lo smart working o per lo streaming in alta definizione.

Per approfittare di questa offerta vai sul sito di Vodafone.

Come attivare la promozione della fibra di Vodafone e tagliare i costi di attivazione

Per usufruire dello sconto della fibra di Vodafone, è sufficiente:

Verificare la copertura direttamente sul sito di Vodafone; Procedere con l’attivazione dell’offerta, inserendo i dati personali richiesti (nome, cognome e codice fiscale); Aggiungere il codice promo CARNEVALE al momento dell’acquisto.

In questo modo, il costo di attivazione, normalmente pari a 39,90 euro, sarà completamente azzerato. Chi completa l’acquisto online ottiene già uno sconto automatico che riduce la spesa iniziale a 19,90 euro, ma con il codice CARNEVALE il risparmio diventa totale.

L’offerta include la Vodafone Wi-Fi 6 Power Station, un router avanzato che assicura un segnale stabile e veloce in tutta la casa, anche con un elevato numero di dispositivi connessi (fino a 120 dispositivi contemporaneamente). La fibra Vodafone è progettata per offrire una connessione rapida sia in download che in upload, ideale per chi lavora da casa, partecipa a videoconferenze o segue corsi online.

Approfitta subito di questa promozione esclusiva e scopri tutti i vantaggi della fibra Vodafone: connessione stabile, Wi-Fi avanzato e zero costi di attivazione grazie al codice CARNEVALE. Vai sul sito di Vodafone.