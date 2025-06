Vodafone e ho down il 16 giugno: tutti gli aggiornamenti

Down in corso per Vodafone e ho. Ancora una volta, a restituirci una fotografia fedele della situazione è il portale Downdetector. Questo il grafico che mostra l’andamento delle segnalazioni raccolte: un primo picco è stato registrato poco dopo le ore 9, poi il calo, fino al nuovo rialzo improvviso nel primo pomeriggio. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità, non appena disponibili.

Il down di Vodafone e ho: problemi e disservizi

Ricordiamo che l’operatore virtuale ho condivide è controllato proprio da Vodafone e che eroga il suo servizio attraverso l’infrastruttura della telco. Da qui, i problemi che si sono manifestati in contemporanea.

La mappa dei feedback fa riferimento a disservizi in tutta Italia, da nord a sud, con una normale concentrazione nelle grandi città.

Analizzando i commenti, emerge che i problemi riguardano sia la rete fissa che quella mobile. Intanto, l’hashtag #vodafonedown raccoglie i post sul tema condivisi via social.

Ricordiamo che, in seguito all’acquisizione da parte di Swisscom approvata lo scorso anno, da alcune settimane anche i nuovi clienti Fastweb sono gestiti attraverso la rete di Vodafone. Non a caso, anche per questo operatore c’è stato un lieve incremento nel volume delle segnalazioni inviate a Downdetector.

Aggiornamento (16/06/2025, 14:30)

Il volume dei feedback rimane costante, seppur non elevatissimo (in confronto ad altri down del passato). È sintomo di problemi che persistono.

Aggiornamento (16/06/2025, 15:00)

Abbiamo ricevuto da Vodafone uno statement in merito alla portata del disservizio, che a differenza di quanto testimoniano i feedback su Downdetector riguarderebbe solo l’Aquila e provincia. Questa la dichiarazione.

Vodafone puntualizza che si tratta di un disservizio temporaneo localizzato solo in alcune aree de L’Aquila e provincia. Il disservizio è causato da un problema a un cavo di rete di Fibercop che collega i siti mobili di Vodafone. I tecnici di Fibercop sono al lavoro per garantire il ripristino quanto prima. I servizi di rete mobile e fissa erogati da Vodafone in Italia risultano regolari nel resto del Paese.

… in aggiornamento