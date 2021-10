Vodafone lancia Special 50 Digital Edition da 7,99 Euro al mese

Da una parte è l’operatore virtuale basato su rete Vodafone ho. Mobile rilancia un’offerta da soli 5,99 Euro al mese. Dall’altra, è proprio l’operatore madre d’origine britannica a proporre offerte di portabilità estremamente interessanti per un vastissimo numero di clienti. In questa occasione specifica tratteremo Vodafone Special 50 Digital Edition da 7,99 Euro al mese, piano dal pacchetto dati competitivo.

Vodafone Special 50 Digital Edition: i dettagli dell’offerta

Prima di procedere con l’analisi del pacchetto offerto, specifichiamo subito che Vodafone Special 50 Digital Edition è un piano tariffario speciale attivabile solamente online tramite il sito ufficiale del brand rosso. Inoltre, la portabilità è effettuabile solamente dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, British Telecom, BT Italia, Daily Telecom, Digi Mobile, ERG Mobile, OPTIMA1, Rabona Mobile e Welcome. In altre parole, sono esclusi grandi nomi come TIM e WindTre, assieme a operatori virtuali second brand come ho. Mobile e Kena Mobile. Tra i grandi esclusi c’è anche Kena Mobile, che in queste ore sta proponendo il pacchetto Kena 7,99 Super da 7,99 Euro al mese.

I costi di attivazione sono pari a 0,01 Euro e la spedizione viene effettuata in maniera completamente gratuita. Venendo ai dettagli del pacchetto Special 50 Digital Edition, Vodafone include minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili sul territorio nazionale, SMS illimitati verso qualsiasi numero e 50 Giga mensili di traffico Internet in 4G. Come specificato in apertura, il prezzo è pari a 7,99 Euro al mese.

Servizi aggiuntivi

Segnaliamo, oltretutto, la disponibilità di Vodafone Open. Per chi non lo sapesse, si tratta di un’iniziativa di prova particolarmente utile. Essa consente ai nuovi clienti di sfruttare 30 giorni di test dall’attivazione della SIM. Nel caso in cui l’esperienza non risulti di gradimento del cliente, quest’ultimo potrà richiedere il rimborso del costo di attivazione e del primo mese dell’offerta.

Tra gli altri servizi inclusi con Vodafone Special 50 Digital Edition troviamo poi l’assistenza digitale 24/7 con Tobi, My Vodafone App e Area Fai da te, assieme al piano tariffario Vodafone 25 New con Smart Passport+. C’è anche un meccanismo di continuità di servizio per cui, in caso di esaurimento del credito residuo, è sufficiente pagare 0,99 Euro per accedere all’offerta per 24 ore, oppure 1,98 Euro per accedervi nelle seguenti 48 ore.