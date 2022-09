Volantino MediaWorld: con Chromebook Days tante offerte Chrome OS

MediaWorld Chromebook Days è il volantino che ti garantisce un ottimo risparmio sull’acquisto dei migliori prodotti Chrome OS. Come sempre, il colosso dell’elettronica, ha fatto una selezione per proporti ciò che potrebbe davvero esserti utile a un prezzo vantaggioso.

Pensa, salvo esaurimento scorte, oggi acquisti il Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 249 euro, invece di 399 euro. Approfitta subito di questa speciale occasione perché un prodotto così a questo sconto non si trova facilmente.

Pesa solo 1,45 kg ed è davvero sottile. Potrai portarlo sempre con te e, grazie al sistema operativo Chrome OS e alle componenti di qualità, sarà eterno. Elegante e raffinato, sfoggiarlo sarà un piacere. Inoltre, se hai altri dispositivi Samsung potrai godere del suo ecosistema che comunica perfettamente.

MediaWorld Chromebook Days: sali sul treno delle super offerte

Non perderti il treno delle super offerte se stai cercando un notebook versatile ed economico, da portare sempre con te. Sicuri e facili da usare, i Chromebook sono la soluzione ideale. Con MediaWorld e il suo nuovo volantino questo è possibile. Acquista l’ottimo Lenovo IdeaPad 5 a soli 349 euro, invece di 499 euro.

Lasciati stupire dalla sua struttura curata in ogni minimo particolare. Resistente, ma sottilissimo è un vero e proprio portento. Al suo interno batte un cuore veloce che renderà fluida ogni tua operazione con questa macchina. E il display da 14 pollici garantisce contenuti di qualità, ma senza rinunciare alla portabilità.

Per concludere non può mancare il fantastico Google Chromecast a soli 24,99 euro, invece di 39 euro. Un gioiello della tecnologia per l’intrattenimento intelligente. Piccolo, versatile e portatile, collegandolo a qualsiasi televisore, monitor e proiettore porterà il mondo Chrome OS dappertutto.

In un unico posto avrai tutte le tue app preferite per goderti il meglio dei contenuti multimediali. Accedi alle migliori piattaforme di streaming on demand e live, goditi i video di YouTube sul grande schermo di casa e riproduci i contenuti di smartphone e tablet senza il bisogno di cavi o chiavette USB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.