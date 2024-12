Volo Roma-Atene da 99 euro andata e ritorno con ITA Airways

In occasione di questi primi giorni di dicembre, ITA Airways ha lanciato diverse offerte speciali sulle sue principali destinazioni. Una di queste prevede la possibilità di volare ad Atene a partire da 99 euro, importo che comprende sia il volo di andata che quello di ritorno. La partenza è prevista dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

L’offerta si riferisce alla tariffa Economy Light, che include un bagaglio a mano da 8 kg in cabina più una borsa piccola. La scelta del posto e il bagaglio in stiva sono invece a pagamento. Questa tariffa è l’ideale per una vacanza breve, di tre o quattro giorni, durata che si sposa alla perfezione per un viaggio di coppia ad Atene.

Volo Roma-Atene da 99 euro con l’offerta speciale di ITA Airways

Ipotizziamo ad esempio di partire giovedì 9 gennaio da Fiumicino. La tariffa più bassa, pari a 54,99 euro, è disponibile per tutti i tre voli programmati per la giornata: il primo parte alle 8:55, il secondo alle 15:35 e il terzo alle 21:45. Per chi abita vicino alla capitale può andare bene anche il primo volo, mentre per tutti gli altri l’ideale sarebbe prendere quello del pomeriggio.

Il volo di ritorno invece lo programmiamo per il lunedì successivo, giorno 13 gennaio. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di scegliere la tariffa più bassa (50 euro) su tutti i tre voli di giornata in partenza dall’aeroporto di Atene: alle 6 del mattino, alle 12:40 e alle 19:25. La scelta più logica dovrebbe ricadere sul volo di mezzogiorno, volendo però si può approfittare anche del volo in programma nel tardo pomeriggio, soprattutto se si abita vicino a Roma, considerando che la durata del viaggio è di appena due ore (volo diretto).

In totale abbiamo speso 104,99 euro per andata e ritorno, importo molto vicino ai 99 euro promozionali che sono validi per determinate combinazioni di date.

L’offerta speciale sul volo Roma-Atene è disponibile su questa pagina del sito ITA Airways.