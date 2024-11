VPN a meno di 2,5 euro al mese: è possibile con questa promo Black Friday

Il periodo del Black Friday è quello giusto per poter assicurarsi la possibilità di utilizzare una VPN illimitata con un prezzo ridotto e senza compromessi sulla qualità del servizio. Grazie all’offerta in corso, infatti, è ora possibile attivare Surfshark con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro +IVA al mese, andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi extra, con 30 giorni di garanzia di rimborso. In questo modo, è possibile ridurre il costo della VPN, con uno sconto dell’87%. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, accessibile di seguito.

VPN a prezzo scontato per il Black Friday: ecco la promo di Surfshark

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza limiti e senza tracciamento, con possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati oltre un network di migliaia di server, in modo da scegliere il Paese di connessione andando ad evitare i blocchi geografici previsti da siti e servizi web (come le piattaforme di streaming).

La promo del Black Friday garantisce uno sconto dell’87% sul costo della VPN. Di conseguenza, Surfshark è ora disponibile al prezzo scontato di 1,99 euro + IVA al mese. Si tratta, quindi, di un’occasione ottima per accedere a una delle migliori VPN sul mercato andando a sfruttare uno sconto netto rispetto al costo standard.

La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Per i nuovi utenti è prevista la fatturazione anticipata, con una spesa complessiva di 67,98 euro (considerando anche l’IVA prevista per gli utenti italiani) con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. La spesa mensile effettiva è pari a 2,42 euro al mese circa.

L’offerta in questione include 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso e ottenere un risarcimento completo della spesa.