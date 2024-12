VPN a meno di 2,5 euro al mese: ora è possibile con quest'offerta di Natale

Il periodo di Natale è il momento giusto per attivare una nuova VPN. Sfruttando la nuova Offerta invernale di Surfshark, infatti, è possibile attivare la VPN con un prezzo scontato fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di abbonamento a prezzo bloccato. Il risparmio è dell’87%.

La VPN è disponibile anche nella versione One, che include vari strumenti di protezione per l’utente, come il sistema antivirus. In questo caso, il costo del servizio è di 2,49 euro al mese, sempre scegliendo il piano da 28 mesi di abbonamento. Tutte le versioni proposte includono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark.

Surfshark è in offerta: è la VPN da scegliere oggi

Surfshark ha tutto quello che serve per poter sfruttare una VPN senza limiti: c’è la protezione della crittografia ed è presente anche una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento. Il servizio, inoltre, sfrutta un network di server VPN sparsi in tutto il mondo e, quindi, consente di aggirare facilmente eventuali blocchi geografici all’accesso a servizi e siti web, grazie alla possibilità di ottenere un indirizzo IP di un altro Paese. Surfshark, inoltre, è utilizzabile su tutti i principali sistemi operativi, grazie alle app ufficiali disponibili.

Il rapporto qualità/prezzo è il punto di forza di Surfshark: il servizio è ora in sconto con l’Offerta invernale. Il costo si riduce a 1,99 euro al mese per la versione Starter, con VPN illimitata, e a 2,49 euro al mese, per la versione One, che include anche il sistema antivirus e altri tool di protezione. Le offerte prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.