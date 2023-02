VPN, Anti-Malware e Ad Blocker all in one con NordVPN (-63%)

Grazie a NordVPN sui tuoi dispositivi avrai attivi una potente VPN, un efficace Anti-Malware e un efficiente Ad Blocker. Con questo sistema di difesa all in one proteggi la tua privacy, ti difendi da qualsiasi tipo di virus e ti dimentichi le fastidiose pubblicità online e in app.

Attivala subito al 63% di sconto. La nuova campagna promozionale Birthday Campaign ti assicura non solo un enorme risparmio sul prezzo di acquisto, ma anche la vincita di ulteriori mesi extra di protezione e sicurezza sia online che offline. Un’opportunità da cogliere al volo.

Grazie alla sua potente VPN, NordVPN è in grado di garantirti il massimo della privacy online. I suoi server, fornendo un tunnel crittografato, rendono i tuoi dati relativi alla navigazione sul web completamente anonimi al 100%. Niente e nessuno può risalire alla tua persona.

In pratica, questo provider si serve della Crittografia AES da 256 bit di livello superiore per rendere illeggibili le tue informazioni sensibili, il tuo indirizzo IP e la tua posizione geografica. Ciò garantisce qualsiasi attività, come acquisti online, sempre sicure. Ovviamente dovrai comunque fare attenzione a scegliere siti ed e-Commerce.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: oltre a VPN è anche Anti-Malware e Ad Blocker

NordVPN, oltre a essere una potente VPN, è anche un efficace Anti-Malware. Questa funzionalità viene espletata da Threat Protection, un sistema di difesa in grado di bloccare costantemente tracker, malware e hacker. Questi sono la causa di furto dati, profilazioni online indesiderate, clonazione carte di pagamento e tanto altro.

Oltre a ciò, il provider in questione è anche un efficiente Ad Blocker. Il suo scopo è quello di bloccare completamente qualsiasi tipo di pubblicità, banner e pop up durante la navigazione online. Grazie a questa funzionalità ottieni tempi di caricamento decisamente inferiori per ogni pagina web.

Inoltre, sei protetto da potenziali truffe online, siti discutibili e pagine phishing. Insomma, NordVPN è una vera e propria VPN completa di tutto. Approfitta subito dello sconto 63% e della possibilità di vincere mesi extra di protezione e privacy complete. Acquistala ora risparmiando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.