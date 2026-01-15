VPN, antivirus e AdBlock a 1,59€ al mese: l'offerta TotalAV

Con la promozione attuale di TotalAV è possibile accedere a una soluzione tutto-in-uno che include VPN, antivirus e blocco delle pubblicità a un costo davvero ridotto.

L’offerta consente di attivare il servizio a soli 1,59 euro al mese, grazie a uno sconto dell’80%, ma è disponibile solo per un periodo limitato. Ma vediamo nel dettaglio la promo di TotalAV.

Navigazione protetta, privata e senza pubblicità: l’offerta super di TotalAV

TotalAV garantisce una connessione cifrata in ogni momento, rendendo invisibili a terzi dati sensibili come credenziali di accesso, informazioni personali e attività di navigazione. La crittografia avanzata assicura un elevato livello di sicurezza, ideale soprattutto quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di hotel, aeroporti o locali, notoriamente più vulnerabili.

Oltre alla protezione, il servizio permette anche di superare le restrizioni geografiche. Grazie a una rete composta da oltre 50 server ad alta velocità dislocati in vari Paesi, è possibile modificare la propria posizione virtuale e accedere a siti web o cataloghi di streaming normalmente non disponibili nella propria area.

Il pacchetto include inoltre l’antivirus TotalAV, progettato per individuare e bloccare virus, malware e altre minacce informatiche, e uno strumento AdBlock che elimina banner e annunci invasivi, migliorando la qualità della navigazione.

Con questa promozione, TotalAV tocca il prezzo più basso dell’anno: 1,59 euro al mese per il primo anno. Un’occasione da non perdere per chi vuole proteggersi online spendendo il minimo.